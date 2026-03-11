Secciones
Política

La Caja Popular de Ahorros crea su propia red de pagos electrónicos
La Caja Popular de Ahorros crea su propia red de pagos electrónicos
Hace 5 Hs

La Caja Popular de Ahorros (CPA) informó que avanza en la implementación de la Red de Pagos CPA, una nueva estructura tecnológica y operativa orientada a ampliar y modernizar los servicios de pago disponibles. Mediante un comunicado, indicó que esta iniciativa forma parte del proceso de adecuación legal, financiera y estructural que la institución viene desarrollando para adaptarse a las nuevas dinámicas del sistema financiero y de los servicios digitales, al tiempo que rechazó que vaya a transformarse en un banco.

La Red de Pagos CPA se desarrollará a través de una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) que permite constituir una sociedad comercial con un único accionista. En este caso, la totalidad del capital accionario pertenece a la propia Caja. Se dijo que esto garantiza que la nueva estructura funcione como una herramienta operativa dependiente de la institución y alineada con sus objetivos institucionales.

“La conformación de esta sociedad permite dotar a la Caja Popular de un vehículo técnico y operativo adecuado para la prestación de servicios de pago dentro del ecosistema financiero digital. Al mismo tiempo, en ese marco, la entidad avanza en la adecuación de su operatoria a las normativas vigentes del Banco Central de la República Argentina, incorporando herramientas tecnológicas y modelos operativos acordes a la regulación actual”, se señaló en un comunicado.

Identidad histórica

Se aclaró también que la creación de la SAU no modificará ni alterará la naturaleza institucional de la Caja Popular de Ahorros. “La entidad mantiene plenamente su identidad histórica, su rol público y su misión social. Asimismo, conforme a su carta orgánica y a los principios que dieron origen a la institución, la Caja Popular no puede ni busca transformarse en un banco, ya que su esencia está vinculada a la prestación de servicios financieros y sociales específicos para la comunidad tucumana”, remarcó.

Caja Popular de Ahorros brinda, nuevamente, el Seguro Escolar a estudiantes de Tucumán

Caja Popular de Ahorros brinda, nuevamente, el Seguro Escolar a estudiantes de Tucumán

Se informó que la Red de Pagos CPA tendrá como principales características operativas: la administración de pago digitales; la implementación de servicios de billetera virtual; la realización de pagos electrónicos y transferencias; el procesamiento de transacciones digitales; el desarrollo de herramientas tecnológicas asociadas a medios de pago; y la integración con el ecosistema de pagos electrónicos vigente en el país

“La puesta en funcionamiento de este sistema permitirá mejorar la accesibilidad a los servicios financieros, agilizar las operaciones digitales y generar nuevas herramientas para usuarios, comercios y distintos actores de la economía provincial”, indicó la Caja Popular a través del comunicado.

Temas TucumánClub Caja Popular de Ahorros de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Caja Popular de Ahorros brinda, nuevamente, el Seguro Escolar a estudiantes de Tucumán

Caja Popular de Ahorros brinda, nuevamente, el Seguro Escolar a estudiantes de Tucumán

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

Intervenciones que llevan décadas: cuáles son los entes que Jaldo buscará normalizar durante 2026

Tuqui 10: conocé los resultados de este 8 de marzo

Tuqui 10: conocé los resultados de este 8 de marzo

Lo más popular
Volver a casa para apalabrar el mundo: el taller donde la literatura rompe miedos
1

Volver a casa para "apalabrar el mundo": el taller donde la literatura rompe miedos

Las lluvias complican el acceso a más de 30 escuelas del interior de Tucumán
2

Las lluvias complican el acceso a más de 30 escuelas del interior de Tucumán

Una invitación a recorrer los “Mundos íntimos” de la fotografía
3

Una invitación a recorrer los “Mundos íntimos” de la fotografía

Disparen contra Morrissey
4

Disparen contra Morrissey

Las reservas del Banco Central sufrieron una caída
5

Las reservas del Banco Central sufrieron una caída

Guerra en Medio Oriente: ataque masivo y un resistido nuevo líder en Irán
6

Guerra en Medio Oriente: ataque masivo y un resistido nuevo líder en Irán

Más Noticias
Tucumán de Gimnasia hizo historia: eliminó a Boca y está en semifinales de la Liga Argentina de vóley

Tucumán de Gimnasia hizo historia: eliminó a Boca y está en semifinales de la Liga Argentina de vóley

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Violentó a una mujer y a su hijo para robarles la moto en la que circulaban

Violentó a una mujer y a su hijo para robarles la moto en la que circulaban

Quién es Mojtaba Jamenei, nuevo conductor del régimen iraní

Quién es Mojtaba Jamenei, nuevo conductor del régimen iraní

Guerra en Medio Oriente: ataque masivo y un resistido nuevo líder en Irán

Guerra en Medio Oriente: ataque masivo y un resistido nuevo líder en Irán

Las reservas del Banco Central sufrieron una caída

Las reservas del Banco Central sufrieron una caída

Volver a casa para apalabrar el mundo: el taller donde la literatura rompe miedos

Volver a casa para "apalabrar el mundo": el taller donde la literatura rompe miedos

Comentarios