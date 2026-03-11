La Caja Popular de Ahorros crea su propia red de pagos electrónicos

La Caja Popular de Ahorros (CPA) informó que avanza en la implementación de la Red de Pagos CPA, una nueva estructura tecnológica y operativa orientada a ampliar y modernizar los servicios de pago disponibles. Mediante un comunicado, indicó que esta iniciativa forma parte del proceso de adecuación legal, financiera y estructural que la institución viene desarrollando para adaptarse a las nuevas dinámicas del sistema financiero y de los servicios digitales, al tiempo que rechazó que vaya a transformarse en un banco.
La Red de Pagos CPA se desarrollará a través de una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU) que permite constituir una sociedad comercial con un único accionista. En este caso, la totalidad del capital accionario pertenece a la propia Caja. Se dijo que esto garantiza que la nueva estructura funcione como una herramienta operativa dependiente de la institución y alineada con sus objetivos institucionales.
“La conformación de esta sociedad permite dotar a la Caja Popular de un vehículo técnico y operativo adecuado para la prestación de servicios de pago dentro del ecosistema financiero digital. Al mismo tiempo, en ese marco, la entidad avanza en la adecuación de su operatoria a las normativas vigentes del Banco Central de la República Argentina, incorporando herramientas tecnológicas y modelos operativos acordes a la regulación actual”, se señaló en un comunicado.
Identidad histórica
Se aclaró también que la creación de la SAU no modificará ni alterará la naturaleza institucional de la Caja Popular de Ahorros. “La entidad mantiene plenamente su identidad histórica, su rol público y su misión social. Asimismo, conforme a su carta orgánica y a los principios que dieron origen a la institución, la Caja Popular no puede ni busca transformarse en un banco, ya que su esencia está vinculada a la prestación de servicios financieros y sociales específicos para la comunidad tucumana”, remarcó.
Se informó que la Red de Pagos CPA tendrá como principales características operativas: la administración de pago digitales; la implementación de servicios de billetera virtual; la realización de pagos electrónicos y transferencias; el procesamiento de transacciones digitales; el desarrollo de herramientas tecnológicas asociadas a medios de pago; y la integración con el ecosistema de pagos electrónicos vigente en el país
“La puesta en funcionamiento de este sistema permitirá mejorar la accesibilidad a los servicios financieros, agilizar las operaciones digitales y generar nuevas herramientas para usuarios, comercios y distintos actores de la economía provincial”, indicó la Caja Popular a través del comunicado.