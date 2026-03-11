La Caja Popular de Ahorros crea su propia red de pagos electrónicos

Identidad histórica

Se aclaró también que la creación de la SAU no modificará ni alterará la naturaleza institucional de la Caja Popular de Ahorros. “La entidad mantiene plenamente su identidad histórica, su rol público y su misión social. Asimismo, conforme a su carta orgánica y a los principios que dieron origen a la institución, la Caja Popular no puede ni busca transformarse en un banco, ya que su esencia está vinculada a la prestación de servicios financieros y sociales específicos para la comunidad tucumana”, remarcó.