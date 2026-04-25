Caja Popular de Ahorros visitó la Fundación Valientes Guerreros, reafirmando su compromiso con los pacientes oncológicos

Por su parte, Norry destacó la presencia y la importancia que CPA tiene en Tucumán: "La Caja Popular es una institución de los tucumanos y para los tucumanos, y no puede estar ausente. Con esto demostramos que La Cocha es un punto clave de la provincia y que la Caja llega a todos los rincones, de norte a sur y de oeste a este. Estamos presentes siempre donde nos necesitan, porque los tucumanos depositaron su confianza en nosotros y no podemos estar ausentes de la problemática cuando requieren nuestro apoyo"