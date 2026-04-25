Caja Popular de Ahorros visitó la Fundación Valientes Guerreros, reafirmando su compromiso con los pacientes oncológicos

El interventor de Caja Popular de Ahorros, C.P.N. Guillermo Norry, visitó la Fundación Valientes Guerreros, ubicada en la localidad de La Cocha, la cual ofrece apoyo integral a pacientes oncológicos y personas con enfermedades crónicas.
Esta labor es posible, en parte, gracias al financiamiento y la cooperación de Caja Popular de Ahorros, siendo esta, una de las fundaciones a las cuales acompaña la institución estatal.
Desde la fundación remarcaron que la labor que llevan adelante es “con el objetivo de que todas las personas con tratamiento oncológico puedan tener un bienestar óptimo y salir adelante de esta difícil enfermedad". Además, agradecieron la presencia y acompañamiento que Caja Popular de Ahorros tiene para con ellos.
Por su parte, Norry destacó la presencia y la importancia que CPA tiene en Tucumán: "La Caja Popular es una institución de los tucumanos y para los tucumanos, y no puede estar ausente. Con esto demostramos que La Cocha es un punto clave de la provincia y que la Caja llega a todos los rincones, de norte a sur y de oeste a este. Estamos presentes siempre donde nos necesitan, porque los tucumanos depositaron su confianza en nosotros y no podemos estar ausentes de la problemática cuando requieren nuestro apoyo"