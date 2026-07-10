Los estremecedores relatos de las víctimas del incendio en España: "Era como si hubiera explotado una bomba"

"Fue realmente aterrador e increíblemente rápido". Con esas palabras, Lucinda Curtois resumió la experiencia que vivió junto a su pareja, Riyaz Cheytan, durante el devastador incendio que arrasó la localidad de Los Gallardos, en la provincia española de Almería, y que dejó al menos 12 muertos y 23 desaparecidos tras consumir cerca de 4.000 hectáreas en pocas horas.