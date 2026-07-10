Los estremecedores relatos de las víctimas del incendio en España: "Era como si hubiera explotado una bomba"
El fuego, que dejó al menos 12 muertos y 23 desaparecidos en la provincia de Almería, avanzó con una velocidad devastadora. Evacuados, turistas y vecinos describieron escenas de desesperación y destrucción.
Resumen para apurados
- Un devastador incendio forestal en Almería, España, dejó esta semana al menos 12 muertos y 23 desaparecidos tras propagarse velozmente y arrasar unas 4.000 hectáreas.
- Testigos compararon el desastre con una bomba. La mayoría de los fallecidos eran extranjeros que intentaron evacuar por rutas no oficiales ante el avance rápido de las llamas.
- Autoridades locales señalan que el municipio jamás enfrentó una catástrofe similar. El hecho reabre el debate sobre la seguridad y los protocolos de evacuación ante incendios.
"Fue realmente aterrador e increíblemente rápido". Con esas palabras, Lucinda Curtois resumió la experiencia que vivió junto a su pareja, Riyaz Cheytan, durante el devastador incendio que arrasó la localidad de Los Gallardos, en la provincia española de Almería, y que dejó al menos 12 muertos y 23 desaparecidos tras consumir cerca de 4.000 hectáreas en pocas horas.
La pareja se encontraba junto a su familia en la pileta de una propiedad en Bédar cuando vecinos les avisaron que debían evacuar de inmediato. "En 15 minutos pasamos de una pequeña neblina a humo negro y llamas", contó Curtois a la BBC.
Las autoridades confirmaron que la mayoría de las víctimas fatales eran extranjeros que intentaron escapar por caminos distintos a los establecidos para la evacuación.
La familia intentó abandonar la zona en automóvil por la ruta principal, pero el fuego ya había cortado el paso. "Doblamos la esquina y de repente el fuego estaba ahí, también había dos micros evacuando gente", relató Cheytan. Ante esa situación, debieron regresar y buscar una vía alternativa para escapar.
Al recordar la imagen que dejó el incendio, Curtois describió: "Era casi como una nube de hongo de humo, como si hubiera explotado una bomba".
Finalmente lograron llegar a un hotel ubicado a unos 30 minutos de distancia, donde se refugiaron junto a otros evacuados. Sin embargo, al momento de brindar su testimonio aseguraron que algunos amigos que habían escapado a pie seguían desaparecidos.
"Se veía un resplandor en el cielo"
Peter Chapman, un turista británico que pasaba sus vacaciones junto a su esposa Shelagh en Mojácar, a pocos kilómetros de Los Gallardos, creyó en un principio que se aproximaba una tormenta. "Después llegó ese olor a humo en el aire", contó a la BBC.
"Se veía un resplandor en el cielo a lo lejos. La única forma de describirlo es pensando en cómo mi madre describía los bombardeos de Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Fue surrealista", afirmó.
La pareja decidió permanecer en el lugar y, al despertar el viernes, encontró cenizas y humo cubriendo el ambiente.
Peter Rowlinson, residente de Los Gallardos, destacó el trabajo realizado por los equipos de emergencia, aunque reconoció que la situación fue "muy aterradora".
"Nos fuimos anoche, el humo era insoportable. Tuvimos que salir. La casa sigue en pie, pero hay cenizas por todos lados", contó a la BBC.
Además, resaltó la solidaridad de los habitantes de la zona con las personas que debieron abandonar sus viviendas. "Cientos de desplazados recibieron ayuda de vecinos que ofrecieron habitaciones, bares y restaurantes. Hay un verdadero sentido de comunidad en toda la zona", sostuvo.
Por su parte, Andrew Mills, un semijubilado que se mudó a España hace cinco años, explicó que los incendios forestales son habituales durante el verano, aunque remarcó que este episodio fue diferente por la velocidad con la que avanzó.
"En dos horas toda esa cadena de montañas estaba en llamas, no tuvieron ninguna posibilidad de frenarlo", aseguró.
"Nunca habíamos vivido algo así"
El intendente de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, admitió en declaraciones a la radio española Cadena SER que el municipio jamás había enfrentado un incendio de semejante magnitud.
"Es como si hubiera caído una bomba en la zona. Cuando pienso en cómo era todo antes de que comenzara el fuego y veo cómo está ahora, es impactante", expresó.