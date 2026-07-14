UNT: la Junta Electoral trabaja en el nuevo cronograma, pero la Asamblea sigue sin fecha

La próxima fecha clave será el martes 28 de julio, cuando el Consejo Superior vuelva a reunirse en su primera sesión tras el receso. Para entonces, se espera que la Junta Electoral ya haya concluido la elaboración del nuevo cronograma, que deberá ser tratado y aprobado por el máximo órgano de gobierno de la casa de altos estudios para poner nuevamente en marcha el proceso de elección de las máximas autoridades universitarias.