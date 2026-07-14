Política

UNT: la Junta Electoral trabaja en el nuevo cronograma, pero la Asamblea sigue sin fecha

El Consejo Superior volverá a reunirse tras el receso invernal y espera la propuesta que permitirá reactivar la elección de rector y vicerrector.

RECTORADO. La elección de autoridades debía realizarse el 20 de mayo, pero quedó suspendida por una medida cautelar LA GACETA / FOTO DE DIEGO ÁRAOZ
RECTORADO. La elección de autoridades debía realizarse el 20 de mayo, pero quedó suspendida por una medida cautelar LA GACETA / FOTO DE DIEGO ÁRAOZ
Por Matias Argañaraz Hace 3 Hs

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) atraviesa el receso invernal sin definiciones concretas sobre la elección de rector y vicerrector. Mientras la actividad administrativa y académica se encuentra parcialmente suspendida por las vacaciones de invierno, la atención institucional permanece puesta en la Junta Electoral que debe elaborar la propuesta de readecuación de la tercera etapa del proceso electoral, tal como le encomendó el Consejo Superior.

La próxima fecha clave será el martes 28 de julio, cuando el Consejo Superior vuelva a reunirse en su primera sesión tras el receso. Para entonces, se espera que la Junta Electoral ya haya concluido la elaboración del nuevo cronograma, que deberá ser tratado y aprobado por el máximo órgano de gobierno de la casa de altos estudios para poner nuevamente en marcha el proceso de elección de las máximas autoridades universitarias.

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En una entrevista con LA GACETA, el presidente de la Junta Electoral, Fernando Valdez, evitó adelantar definiciones sobre el contenido del nuevo calendario, aunque confirmó que el organismo trabaja para compatibilizar las resoluciones judiciales y las decisiones institucionales adoptadas por la UNT.

“La Junta Electoral está trabajando en la propuesta de readecuación de la tercera etapa del cronograma electoral, conforme a lo dispuesto por el Honorable Consejo Superior. La tarea consiste en elaborar una propuesta de readecuación de la tercera etapa del proceso electoral, procurando compatibilizar las decisiones adoptadas por los órganos competentes con el normal desarrollo del cronograma”, señaló.

Las etapas que aún faltan

Valdez explicó que el nuevo calendario deberá contemplar todas las instancias correspondientes a la tercera etapa del proceso, aunque aclaró que los plazos concretos todavía se encuentran en análisis.

“El nuevo calendario deberá contemplar las distintas instancias que integran la tercera etapa del proceso electoral hasta la convocatoria de la Asamblea Universitaria. Los plazos concretos serán definidos en la propuesta que elabore la Junta Electoral y luego quedarán sujetos al tratamiento del Consejo Superior”, indicó.

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Uno de los principales interrogantes gira en torno a la situación de las fórmulas que ya habían sido oficializadas antes de la suspensión del proceso. Hasta el momento, la Junta Electoral no definió si esas candidaturas deberán volver a inscribirse o si mantendrán su validez.

“Precisamente ése es uno de los aspectos que la Junta Electoral se encuentra analizando al elaborar la propuesta de cronograma. Sería imprudente anticipar una definición antes de que exista una propuesta formal y sea considerada por el Consejo Superior”, respondió Valdez.

De acuerdo con las estimaciones realizadas por distintos decanos consultados por LA GACETA en las últimas semanas, una vez aprobado el nuevo calendario deberá abrirse un período para la inscripción y exhibición de fórmulas, la presentación de observaciones e impugnaciones y, posteriormente, una etapa destinada a que la Junta Electoral resuelva esos planteos y oficialice las candidaturas.

Cada una de esas instancias demandaría alrededor de una semana, por lo que el proceso podría extenderse hasta mediados de agosto. Recién entonces el Consejo Superior estaría en condiciones de convocar a la Asamblea Universitaria integrada por 161 asambleístas, encargada de elegir al próximo rector y vicerrector.

Por ese motivo, dentro de la Universidad estiman que la Asamblea Universitaria podría concretarse recién entre fines de agosto y septiembre, es decir, más de tres meses después de la fecha originalmente prevista para el 20 de mayo.

Las posibles fórmulas

La incertidumbre electoral también mantiene abiertas las especulaciones sobre el futuro del oficialismo universitario. La principal incógnita sigue siendo la situación judicial de Sergio Pagani, cuya candidatura permanece condicionada por la medida cautelar dictada por la Cámara Federal de Apelaciones.

Si la Justicia finalmente habilita al ex rector, el oficialismo podría insistir con la fórmula Pagani-Mercedes Leal. Sin embargo, en caso de una resolución adversa, dentro de la UNT ya comenzaron las conversaciones sobre eventuales alternativas.

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En ese escenario, distintos nombres comenzaron a sonar en los últimos días como posibles integrantes de una fórmula de continuidad. Entre ellos aparecen Jorge Rospide, decano de la Facultad de Ciencias Económicas; Susana del Valle Monserrat, decana de Agronomía y Zootecnia; María Inés Gómez, decana de Bioquímica, Química y Farmacia; y Mateo Martínez, ex decano de la Facultad de Medicina.

No obstante, en el oficialismo evitan hablar públicamente de candidaturas y sostienen que cualquier definición dependerá, en primer lugar, del fallo que adopte la Cámara Federal sobre la situación de Pagani y, posteriormente, de los consensos que puedan construirse entre los decanos y los distintos sectores que integran el espacio.

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Mientras tanto, desde la Junta Electoral insisten en que aún resulta prematuro establecer una fecha para la Asamblea. “Todavía es prematuro fijar una fecha. La convocatoria a la Asamblea dependerá del cronograma que resulte finalmente aprobado y del cumplimiento de las etapas previas que allí se establezcan. El objetivo de la Junta Electoral es contribuir a que el proceso concluya con celeridad, seguridad jurídica y plena legitimidad institucional”, concluyó Valdez.

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