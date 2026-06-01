La UNT, en días decisivos: la Justicia y la Asamblea definen el futuro del Rectorado

Sin definición de fondo

La disputa llegó a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que resolvió suspender provisoriamente la candidatura de Pagani mediante una medida cautelar. Aunque todavía no existe una definición de fondo, la decisión alteró por completo el cronograma electoral y obligó al Consejo Superior a postergar la Asamblea Universitaria que debía realizarse el 20 de mayo.