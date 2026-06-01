Política

La UNT, en días decisivos: la Justicia y la Asamblea definen el futuro del Rectorado

Todas las miradas están puestas en la resolución que adopte la Justicia Federal antes del 10 de junio, fecha prevista para la Asamblea Universitaria.

La UNT, en días decisivos: la Justicia y la Asamblea definen el futuro del Rectorado
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia Federal y la Asamblea de la Universidad Nacional de Tucumán definirán antes del 10 de junio el nuevo rectorado, en crisis por impugnaciones a la fórmula oficialista.
  • Tras la impugnación opositora a la postulación de Sergio Pagani por límites de mandatos, la Justicia suspendió los comicios y asumió provisionalmente la decana Cristina Grunauer.
  • El fallo judicial y la asamblea del 10 de junio destrabarán el conflicto de la UNT, definiendo el rumbo político y las reglas de gobernabilidad para los próximos años.
Resumen generado con IA

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) atraviesa una de las crisis institucionales más complejas de los últimos años y la próxima semana será determinante para definir el rumbo político de la casa de estudios.

Con una conducción provisoria y una elección suspendida por decisión judicial, todas las miradas están puestas en la resolución que adopte la Justicia Federal antes del 10 de junio, fecha prevista para la Asamblea Universitaria.

El conflicto comenzó a partir de la candidatura del actual rector, Sergio Pagani, quien busca competir por un nuevo mandato junto a Mercedes Leal. La oposición, encabezada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala, cuestionó esa postulación al sostener que el nuevo Estatuto universitario, aprobado en 2024, impide ejercer más de dos períodos consecutivos en el Rectorado.

Sin definición de fondo

La disputa llegó a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, que resolvió suspender provisoriamente la candidatura de Pagani mediante una medida cautelar. Aunque todavía no existe una definición de fondo, la decisión alteró por completo el cronograma electoral y obligó al Consejo Superior a postergar la Asamblea Universitaria que debía realizarse el 20 de mayo.

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En medio de esa incertidumbre, el mandato de Pagani y Leal finalizó formalmente y la conducción de la UNT quedó en manos de la decana de Derecho, Cristina Grunauer de Falú, quien asumió como autoridad provisoria hasta que se elijan nuevas autoridades.

De cara al 10 de junio, existen distintos escenarios abiertos. La Justicia podría habilitar nuevamente a Pagani, confirmar su exclusión o incluso generar una reconfiguración de la fórmula oficialista. Mientras tanto, la UNT continúa atravesando un proceso inédito, atravesado por disputas políticas y definiciones judiciales que marcarán el futuro institucional de la universidad.

Temas Universidad Nacional de TucumánSergio PaganiMercedes Leal
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