La Justicia de Paraguay condenó a Edgardo Kueider por tentativa de contrabando

Antes de que se leyera el veredicto, Kueider había reiterado su inocencia y rechazado las acusaciones. "No corresponde pedir disculpas por un delito que no cometí", afirmó, al insistir en que el dinero tenía un origen lícito y que su conducta no encuadraba en la figura penal por la que fue juzgado, consignó el diario "Ámbito".