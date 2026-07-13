La Justicia de Paraguay condenó a Edgardo Kueider por tentativa de contrabando

Resumen para apurados
- La Justicia de Paraguay condenó este lunes al exsenador argentino Edgardo Kueider a dos años de prisión condicional por intentar ingresar más de 200.000 dólares sin declarar.
- El caso inició al ser detectados con divisas sin declarar en la frontera en 2024. Ambos cumplían prisión domiciliaria y enfrentan causas por presunto lavado y enriquecimiento.
- Kueider apelará el fallo en Paraguay, mientras la Corte Suprema argentina define su extradición; de regresar al país, podría ser detenido de inmediato por lavado de activos.
El exsenador argentino Edgardo Kueider fue condenado este lunes por la Justicia de Paraguay a dos años de prisión de ejecución condicional por el delito de tentativa de contrabando.
En la misma resolución, su pareja, Iara Guinsel, recibió una pena de un año y 10 meses, también de cumplimiento condicional.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por Elsa García, Adriana Planás y Matías Garcete, consideró acreditada la responsabilidad de ambos en el intento de ingresar al país dinero en efectivo sin declarar.
La causa se originó tras un operativo realizado en diciembre de 2024 en el paso fronterizo entre Brasil y Paraguay. Durante el control aduanero, las autoridades detectaron que Kueider y Guinsel transportaban más de U$S200.000, además de pesos argentinos y guaraníes, sin la correspondiente declaración.
En el juicio, la Fiscalía sostuvo que la maniobra configuró el delito de tentativa de contrabando y había solicitado una pena de dos años y dos meses para ambos acusados.
Tras conocerse el fallo, Kueider cuestionó la decisión del tribunal y anticipó que apelará la sentencia. "No se han aplicado los criterios de legislación comparada en el resto del mundo con respecto a que el dinero no constituye mercadería", sostuvo el exsenador, quien estaba alienado en los últimos tiempos al espacio libertario.
Antes de que se leyera el veredicto, Kueider había reiterado su inocencia y rechazado las acusaciones. "No corresponde pedir disculpas por un delito que no cometí", afirmó, al insistir en que el dinero tenía un origen lícito y que su conducta no encuadraba en la figura penal por la que fue juzgado, consignó el diario "Ámbito".
No obstante, el tribunal resolvió condenarlo y, al imponer una pena inferior a dos años y medio con ejecución condicional, evitó que deba cumplir prisión efectiva por esta causa.
Durante los alegatos finales, el exsenador sostuvo que ni él ni Guinsel cometieron delito alguno y aseguró que esa situación quedará demostrada tanto en este proceso como en las restantes causas judiciales que enfrentan en Paraguay y en la Argentina. Ninguno de los dos declaró durante las audiencias del juicio.
Causas que Kueider en Argentina
Kueider y Guinsel permanecen bajo prisión domiciliaria en Paraguay desde hace un año y medio, período que será computado en caso de que la condena quede firme.
En paralelo, ambos fueron procesados en la Argentina por presunto lavado de activos en una investigación vinculada con la compra de seis departamentos y sus respectivas cocheras en un edificio de lujo de Asunción.
Además, el exsenador enfrenta dos expedientes por presunto enriquecimiento ilícito: uno tramita en el Juzgado de Garantías N° 2 de Concordia y otro en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1 de San Isidro.
En ese contexto, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado solicitó su extradición, trámite que ya fue aprobado por las autoridades paraguayas y cuya resolución definitiva permanece pendiente de una definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) sobre la competencia del caso.
A su vez, la Cámara Federal de San Isidro rechazó recientemente un pedido de eximición de prisión, por lo que Kueider podría quedar detenido de manera inmediata si regresa a la Argentina.