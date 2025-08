Kueider reiteró su inocencia: “Era para sacarme de la cancha”

El ex senador entrerriano Edgardo Kueider volvió a manifestar su inocencia en relación a la causa que lo tiene detenido en Paraguay desde diciembre del año pasado, cuando fue descubierto mientras ingresaba al país con U$S 200.000 sin declarar junto a su secretaria. Además, apuntó contra la jueza que lo investiga en Argentina, Sandra Arroyo Salgado, quien pidió su extradición, y comparó su caso con el del ex funcionario kirchnerista José López.