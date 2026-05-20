El entrenamento sin pesas que ayuda a ganar fuerza después de los 50

A medida que pasan los años, el cuerpo experimenta cambios inevitables. Las investigaciones científicas demuestran que, a partir de los 50, la masa muscular puede disminuir hasta un 8% por década, lo que eleva el riesgo de sufrir lesiones y sentir debilidad en las actividades cotidianas. Ante la falta de tiempo, muchos abandonan la actividad física, sin saber que breves ráfagas de movimiento pueden cambiar drásticamente su calidad de vida.