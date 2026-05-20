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El entrenamento sin pesas que ayuda a ganar fuerza después de los 50

En poco tiempo el ejercicio puede hacer mucho. Aunque el tiempo parezca limitado, una rutina sencilla puede ayudar a ganar fuerza.

Una rutina de cinco minutos puede ayudar cuando el tiempo escasea.
Una rutina de cinco minutos puede ayudar cuando el tiempo escasea. (Imagen: Women's Health)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una rutina de cinco minutos sin pesas ayuda a adultos mayores de 50 años a combatir la pérdida de masa muscular y ganar fuerza desde el hogar.
  • Tras los 50 años, la masa muscular disminuye hasta un 8% por década. El circuito propone cinco ejercicios de peso corporal con foco en el control y la activación muscular.
  • Esta práctica diaria mejora el equilibrio, reduce lesiones y genera constancia, sirviendo como base segura para avanzar hacia entrenamientos más complejos a futuro.
Resumen generado con IA

A medida que pasan los años, el cuerpo experimenta cambios inevitables. Las investigaciones científicas demuestran que, a partir de los 50, la masa muscular puede disminuir hasta un 8% por década, lo que eleva el riesgo de sufrir lesiones y sentir debilidad en las actividades cotidianas. Ante la falta de tiempo, muchos abandonan la actividad física, sin saber que breves ráfagas de movimiento pueden cambiar drásticamente su calidad de vida.

Este sencillo ejercicio de dos minutos puede reducir el riesgo de caídas y mejorar el equilibrio

Este sencillo ejercicio de dos minutos puede reducir el riesgo de caídas y mejorar el equilibrio

Un artículo de la revista Women's Health reveló que no es necesario pasar horas en el gimnasio para mantenerse fuerte y ágil. Una rutina de solo cinco minutos basada en el peso corporal puede convertirse en la aliada perfecta para las mujeres ocupadas que buscan cuidar sus articulaciones y activar sus músculos.

El verdadero impacto de las sesiones exprés

Aunque una rutina tan corta no reemplaza un entrenamiento estructurado de varias horas semanales, su valor físico y mental es incalculable. Ayuda a combatir la rigidez, mejora la circulación y, fundamentalmente, permite construir constancia. "Adquirir buenos hábitos es tan importante como la técnica cuando se empieza o se intenta incorporar el movimiento a una vida ajetreada", afirmó Steve Chambers, entrenador personal.

El especialista explicó que este circuito está diseñado para activar los principales patrones de movimiento: empuje, tracción y estabilidad del core. "Si bien esta rutina no debe sustituir un programa completo de entrenamiento de fuerza, ayuda a enseñar la activación y el control muscular adecuados", aseguró Chambers, señalando que esta base es clave para avanzar hacia ejercicios más complejos en el futuro.

Guía paso a paso para entrenar en casa

Para realizar este instructivo, se deben ejecutar los cinco ejercicios de forma consecutiva. Cada movimiento se realiza durante 45 segundos, seguidos de 15 segundos de descanso antes de pasar al siguiente. El secreto absoluto está en priorizar el control y la lentitud por sobre la velocidad.

1. Flexión de brazos con ritmo: Colocá las manos alineadas debajo de los hombros. Bajá el cuerpo lentamente durante tres segundos, realizá una breve pausa abajo y luego empuje hacia arriba con total control. "Las flexiones son un ejercicio de presión compuesto que trabaja el pecho, los hombros y los tríceps, a la vez que obliga al tronco a estabilizar el cuerpo", detalló el entrenador.

2. Pulso en sentadilla dividida: Da un paso largo hacia adelante. Desde esa postura, bajá la cadera en una zancada poco profunda y realice pequeños rebotes (pulsos) en la posición más baja. "Esta variante refuerza la fuerza de la cadera y el cuádriceps a la vez que mantiene el equilibrio y el control, algo crucial a medida que envejecemos", sostuvo Chambers.

3. Inclinación nórdica inversa: Colocate de rodillas en el suelo con el torso completamente erguido. Manteniendo el abdomen contraído y los glúteos activados, inclinate suavemente hacia atrás y regresá a la posición vertical utilizando la fuerza de sus piernas. El experto destacó que es una de las formas más efectivas de estimular los cuádriceps sin cargas externas.

4. Fila invertida: Buscá una mesa o baranda muy resistente. Acuéstese debajo, sujetá firmemente el borde y subí el pecho hacia la superficie manteniendo el cuerpo alineado. "El equilibrio entre empuje y tracción ayuda a que la parte superior de la espalda y los bíceps crezcan, a la vez que favorece la salud de los hombros", argumentó el experto.

5. Marcha lenta con rodillas altas: De pie, con los hombros relajados, levantá una rodilla a la vez de forma pausada y alternada, concentrando la fuerza en el abdomen. "Este ejercicio de fortalecimiento del tronco en posición de pie sigue poniendo a prueba la estabilidad del tronco y entrenando la coordinación muscular, algo vital para la fuerza general", concluyó Chambers. Cinco minutos diarios bastan para romper la inercia y proteger el cuerpo después de los 50.

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