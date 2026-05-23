El secreto de la longevidad, según Harvard: combinar ejercicios aeróbicos y de fuerza para vivir más años

Para investigar esta relación, los investigadores de la Escuela de Salud Pública de TH Chan de la institución estadounidense utilizaron datos de salud y estilo de vida de más de 111.000 hombres y mujeres adultos a lo largo de más de 30 años. Los participantes informaron cuánto tiempo por semana dedicaban a la actividad, los especialistas dividieron su atención. Calificaron a los participantes según la variedad y los niveles de actividad y examinaron esas calificaciones en el contexto de los resultados de salud de los participantes.