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El secreto de la longevidad, según Harvard: combinar ejercicios aeróbicos y de fuerza para vivir más años

La coordinadora del Grupo de Trabajo de obesidad y sarcopenia explica que más de 150 minutos semanales de actividad vigorosa más dos sesiones de fortalecimiento reducen el riesgo un 50%.

El secreto de la longevidad, según Harvard: combinar ejercicios aeróbicos y de fuerza para vivir más años
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Investigadores de la Universidad de Harvard determinaron que combinar ejercicios aeróbicos y de fuerza reduce hasta un 50% el riesgo de muerte prematura.
  • El estudio analizó datos de 111.000 adultos durante 30 años. Especialistas señalan que realizar una rutina diversa de actividades aporta mayores beneficios para la salud.
  • Este hallazgo redefine las pautas de bienestar, demostrando que la diversidad en el entrenamiento previene de forma más eficiente enfermedades cardiovasculares y el cáncer.
Resumen generado con IA

No entrenar siempre igual se asocia a vivir más, independientemente de cuánto ejercicio se practique: más diversidad igual a más beneficio. “Los estudios demuestran que la combinación de actividad aeróbica moderada, actividad aeróbica vigorosa y ejercicios de fortalecimiento muscular proporciona beneficios independientes y aditivos para la longevidad”, dice la española Marta Supervía. La coordinadora del Grupo de Trabajo de obesidad y sarcopenia de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física coincide de lleno con la investigación realizada en la Universidad de Harvard.

Para investigar esta relación, los investigadores  de la Escuela de Salud Pública de TH Chan de la institución estadounidense utilizaron datos de salud y estilo de vida de más de 111.000 hombres y mujeres adultos a lo largo de más de 30 años. Los participantes informaron cuánto tiempo por semana dedicaban a la actividad, los especialistas dividieron su atención. Calificaron a los participantes según la variedad y los niveles de actividad y examinaron esas calificaciones en el contexto de los resultados de salud de los participantes. 

La lista de actividades fue extensa: caminar, trotar, correr, andar en bicicleta (incluida la estática), nadar, remar o hacer calistenia, jugar al tenis, al squash o al ráquetbol, levantar pesas u otros ejercicios de resistencia, realizar ejercicios de baja intensidad como yoga, estiramientos y tonificación, realizar trabajos al aire libre moderados, como jardinería o trabajos de patio, realizar trabajos al aire libre pesados, como cavar o cortar, y subir escaleras. El estudio reveló que los participantes que realizaban una mayor variedad de ejercicios tenían un 19 % menos de riesgo de muerte prematura en comparación con quienes realizaban una menor variedad.

Por estas razones vale tener en cuenta que puede haber beneficios adicionales para la salud al practicar varios tipos de actividad física, en lugar de depender de un solo tipo.

La combinación aumenta el porcentaje

La especialista española sostiene que combinar el tipo de actividades entre fortalecimiento y ejercicio aeróbico aumenta la posibilidad de tener una vida más extensa. Supervía, en un informe del sitio Cuidate Plus estableció las conjunciones óptimas según el objetivo específico:

-Para mortalidad por todas las causas

Más de 150 minutos/semana de actividad vigorosa

0-75 minutos/semana de actividad moderada

2 o más sesiones/semana de fortalecimiento muscular

Reducción de riesgo un 50%        

-Para mortalidad cardiovascular

150-225 minutos/semana de actividad moderada

0-75 minutos/semana de actividad vigorosa

2 o más sesiones/semana de fortalecimiento muscular

Reducción de riesgo un 70%

-Para mortalidad por cáncer

Más de 300 minutos/semana de actividad moderada

0-75 minutos/semana de actividad vigorosa

2 o más sesiones/semana de fortalecimiento muscular

Reducción de riesgo un 56%

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