Ni Una Menos repudió la absolución de dos acusados de abuso sexual: "No hay que quedarnos calladas"
Resumen para apurados
- En Tucumán, Ni Una Menos y una denunciante repudiaron esta semana que la Corte absolvió a dos acusados de abuso sexual por considerar insuficientes las pruebas previas.
- La Corte local revocó las penas de 10 y 8 años impuestas a Franco Trapani y Álvaro Rodríguez por un hecho ocurrido en 2016, aplicando el beneficio de la duda a los imputados.
- La denunciante y las agrupaciones feministas afirmaron que el fallo revictimiza a la mujer, pero aseguraron que continuarán la lucha social y judicial para denunciar los abusos.
Hace una semana, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revocó la condena impuesta a Franco Trapani y Álvaro Rodríguez por abuso sexual con acceso carnal agravado y dispuso su absolución por el beneficio de la duda, al concluir que la sentencia dictada por la Cámara en lo Penal Conclusional no alcanzó el grado de certeza exigido para desvirtuar la presunción de inocencia. Esta mañana, en una protesta frente al Palacio de Tribunales, el colectivo Ni Una Menos acompañó a la denunciante, Carolina Monteros, quien sostuvo que no desistirá en su denuncia.
El caso se originó a partir de un hecho ocurrido en la madrugada del 3 de julio de 2016 en Tafí Viejo. Según quedó establecido en el juicio, la denunciante se retiró de un boliche junto a Trapani y, en el trayecto, se sumó Rodríguez. Los tres se dirigieron a un domicilio ubicado en avenida Constitución al 2.300, donde permanecieron durante varias horas. A raíz de lo sucedido en ese lugar, la mujer formuló una denuncia penal por abuso sexual con acceso carnal, afirmando que no prestó consentimiento para las relaciones mantenidas.
El juez Antonio Nicolás Gutiérrez, integrante de la Sala I de la Cámara en lo Penal Conclusional, condenó el 30 de octubre de 2025 a Trapani a diez años de prisión y a Rodríguez a ocho años, como coautores del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos personas. La defensa de ambos acusados, ejercida por el abogado Alfredo Falú, recurrió esa decisión mediante un recurso de casación en el que denunció arbitrariedad en la valoración de la prueba, violación de la presunción de inocencia y apartamiento de las reglas de la sana crítica. Esta presentación tuvo eco en el dictamen del Ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez, quien entendió que la sentencia debía revisarse.
En una resolución de 53 páginas, el máximo tribunal sostuvo que el análisis probatorio presentado durante el juicio exhibía deficiencias de fundamentación y que el examen del testimonio de la denunciante no satisfizo los estándares que exige una condena penal.
“Después de atravesar un proceso muy largo y de haber podido llegar a un juicio donde un juez, Antonio Nicolás Gutiérrez, vio las pruebas y los condenó, a la decisión de la Corte firmada por Daniel Posse, Antonio Estofán y Daniel Leiva, a favor de Franco Trapani y de Álvaro Rodríguez, no me la esperaba, porque ya hubo una condena. Ha sido muy feo tener que recibir esa noticia, muy shockeante, muy triste, una herida muy grande y no solo para mí, sino para toda la sociedad, para todas las mujeres, para todas las familias de las víctimas”, explicó Monteros.
Acompañada por su abogado defensor, Carlos Garmendia, la denunciante sostuvo que “a una siempre le quedan las esperanzas y más como víctima, en que sea reparado ese dolor, ese delito, de cierta forma. Pero no, por supuesto que no me lo esperaba y no quería que eso suceda. Pero, lamentablemente, me encuentro en esta situación, otra vez revictimizada, otra vez vulnerada. Creo que en gran parte es responsabilidad también del Ministerio Público Fiscal, totalmente permeable al poder económico. Hoy me acompañan un montón de mujeres valientes, un montón de mujeres que siempre están en la lucha, el colectivo feminista y toda la sociedad entera creo que está muy triste, muy enojada, con mucha rabia ante esta decisión absolutoria de estos abusadores, porque eso quiero dejar en claro, yo no voy a desistir de que estas personas me han abusado. Voy a seguir alzando la voz, vamos a seguir en la lucha y bueno, me acompañan toda la sociedad creo que está acompañándome en estos momentos y eso es muy importante y agradezco”.
Pese al revés que sufrió el caso, Monteros insiste en que “hay que seguir luchando, hay que seguir alzando la voz, no hay que quedarnos calladas. Hay que seguir denunciando. A esto no podemos naturalizarlo y no es posible que suceda. Hay que seguir denunciando, no debemos tener miedo, tenemos que seguir peleando por nuestros derechos y seguir de pie, firmes en esta lucha y seguir alzando la voz, seguir denunciando”.