Ni Una Menos repudió la absolución de dos acusados de abuso sexual: "No hay que quedarnos calladas"

Acompañada por su abogado defensor, Carlos Garmendia, la denunciante sostuvo que “a una siempre le quedan las esperanzas y más como víctima, en que sea reparado ese dolor, ese delito, de cierta forma. Pero no, por supuesto que no me lo esperaba y no quería que eso suceda. Pero, lamentablemente, me encuentro en esta situación, otra vez revictimizada, otra vez vulnerada. Creo que en gran parte es responsabilidad también del Ministerio Público Fiscal, totalmente permeable al poder económico. Hoy me acompañan un montón de mujeres valientes, un montón de mujeres que siempre están en la lucha, el colectivo feminista y toda la sociedad entera creo que está muy triste, muy enojada, con mucha rabia ante esta decisión absolutoria de estos abusadores, porque eso quiero dejar en claro, yo no voy a desistir de que estas personas me han abusado. Voy a seguir alzando la voz, vamos a seguir en la lucha y bueno, me acompañan toda la sociedad creo que está acompañándome en estos momentos y eso es muy importante y agradezco”.