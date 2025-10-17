Secciones
Seguridad

Franco Trapani y Álvaro Rodríguez fueron condenados por abuso sexual

El juez Nicolás Gutiérrez los sentenció a penas de 10 y ocho años de prisión por haber violado a Carolina Monteros a la salida de una fiesta en julio de 2016.

IMPUTADOS. Franco Trapani (izquierda) y Álvaro Rodríguez (derecha) fueron representados por Alfredo Falú. IMPUTADOS. Franco Trapani (izquierda) y Álvaro Rodríguez (derecha) fueron representados por Alfredo Falú. La Gaceta / fotos de Diego Aráoz
Micaela Pinna Otero
Por Micaela Pinna Otero Hace 1 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Tafí ViejoCarlos GarmendiaWashington Navarro DávilaAbuso sexualFGF Trapani
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tafí Viejo ofrece ayudas deportivas con apoyo físico, psicológico y nutricional
1

Tafí Viejo ofrece ayudas deportivas con apoyo físico, psicológico y nutricional

Estrenos de cine: el Raptor vuelve del más allá para elegir nuevas víctimas
2

Estrenos de cine: el Raptor vuelve del más allá para elegir nuevas víctimas

Lucas Aráoz y Juliana Isas están de regreso
3

Lucas Aráoz y Juliana Isas están de regreso

Dolores tuvo una premonición: hoy es la nueva ganadora del auto 0km de los Números de Oro
4

Dolores tuvo una premonición: hoy es la nueva ganadora del auto 0km de los Números de Oro

Gemsa lanza la preventa de la nueva Chevrolet Captiva híbrida enchufable
5

Gemsa lanza la preventa de la nueva Chevrolet Captiva híbrida enchufable

Efemérides del jueves 16 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
6

Efemérides del jueves 16 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Más Noticias
Rumbo al balotaje en Bolivia: una elección entre dos candidatos de derecha

Rumbo al balotaje en Bolivia: una elección entre dos candidatos de derecha

Se abre una sangrienta lucha entre Hamas y grupos rivales

Se abre una sangrienta lucha entre Hamas y grupos rivales

Rige en Uruguay la primera ley de eutanasia de América Latina

Rige en Uruguay la primera ley de eutanasia de América Latina

Hay 13,7 millones de personas en el mundo expuestas al hambre extrema

Hay 13,7 millones de personas en el mundo expuestas al hambre extrema

Dolores tuvo una premonición: hoy es la nueva ganadora del auto 0km de los Números de Oro

Dolores tuvo una premonición: hoy es la nueva ganadora del auto 0km de los Números de Oro

Gemsa lanza la preventa de la nueva Chevrolet Captiva híbrida enchufable

Gemsa lanza la preventa de la nueva Chevrolet Captiva híbrida enchufable

Efemérides del jueves 16 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del jueves 16 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Sin viñedos ni bodega: la historia de los tucumanos que se animaron a cumplir el sueño de tener su propio vino

Sin viñedos ni bodega: la historia de los tucumanos que se animaron a cumplir el sueño de tener su propio vino

Comentarios