Tragedia en Córdoba: asesinaron a un joven durante los festejos por el triunfo de Argentina y sospechan un ajuste de cuentas
El crimen ocurrió durante la madrugada en San Francisco, mientras se desarrollaban los festejos por el triunfo de la Selección. Autoridades de la provincia descartaron que se tratara de una consecuencia de la celebración.
Resumen para apurados
- Matías Ochonga, de 20 años, fue asesinado a tiros en San Francisco, Córdoba, durante la madrugada del domingo en un presunto ajuste de cuentas narco tras salir de prisión.
- La víctima, liberada recientemente, recibió tres disparos por la espalda de dos atacantes prófugos en una zona fronteriza con alta presencia de bandas del narcotráfico.
- El ministro de Seguridad de Córdoba descartó vínculos con los festejos deportivos, calificándolo como un ajuste narco local mientras avanza la búsqueda de los sospechosos.
Los festejos por el triunfo de la Selección ante Suiza se tiñeron de un oscuro pesar en Córdoba. Un joven de 20 años, identificado como Matías Gerardo Ochonga, fue asesinado la madrugada de este domingo en la ciudad de San Francisco de dicha provincia. Se investiga si se trató de un ajuste de cuentas. Una fuente cercana a Ochonga declaró que había indicios de una planificación en su contra.
Ochonga había estado en prisión y había sido liberado recientemente. En redes sociales incluso se veían imágenes suyas posando con armas de fuego. Su privación de la libertad estuvo motivada por una serie de robos calificados.
Asesinan a un joven en Córdoba
Según una fuente a la que pudieron acceder los investigadores, “lo estaban esperando” a su salida de prisión. El ataque se dio por la espalda y los agresores escaparon después de efectuar los disparos. La acometida tuvo lugar después de las 2 de la madrugada en la intersección de avenida Libertador Norte y el bulevar 25 de Mayo.
La misma fuente que presenció el disparo y que explicitó la hipótesis de un crimen planeado indicó que los atacantes eran dos. Ambos ya fueron identificados y se encuentran bajo pedido de captura. Ochonga había sido liberado a principios de julio.
El crimen estaría relacionado con un ajuste de cuentas que implicaría la tenencia de drogas. Tanto Ochonga como los sospechosos pertenecen a Frontera, la ciudad que limita con la provincia de Santa Fe, con amplia presencia de bandas del narcotráfico.
Ajuste de cuentas narco
Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad de Córdoba, descartó que el homicidio estuviera relacionado de forma casual con los festejos del triunfo de la Selección. Fue él quien definió que el episodio fue un cruento ajuste de cuentas.
"Quien resulta muerto de tres disparos en la espalda a la altura de la nuca es una persona que estaba en libertad condicional hacía una semana por robo calificado, con frondosos antecedentes", declaró Quinteros. “Esto claramente fue un ajuste de cuentas de lo que sucede en esta zona de la provincia de Córdoba, con la cuestión entre Frontera y San Francisco”, agregó.
El funcionario también calificó de exitoso todo el protocolo que se desplegó en la provincia para contener los festejos luego del partido Argentina-Suiza. En el municipio capitalino se decomisaron botellas de bebidas alcohólicas en diversos puntos de la ciudad, así como gazebos y parrillas que ocupaban el espacio público.