Tragedia en Córdoba: asesinaron a un joven durante los festejos por el triunfo de Argentina y sospechan un ajuste de cuentas

Los festejos por el triunfo de la Selección ante Suiza se tiñeron de un oscuro pesar en Córdoba. Un joven de 20 años, identificado como Matías Gerardo Ochonga, fue asesinado la madrugada de este domingo en la ciudad de San Francisco de dicha provincia. Se investiga si se trató de un ajuste de cuentas. Una fuente cercana a Ochonga declaró que había indicios de una planificación en su contra.