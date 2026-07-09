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“Se quieren desligar”: habló uno de los trabajadores de Metalfor despedidos durante el partido de Argentina

Los afectados por la firma Metalfor denuncian un vaciamiento progresivo y la falta de respuestas de las autoridades.

Uno de los afectados por los despidos reclamó la asistencia de las autoridades de Trabajo de Córdoba.
Uno de los afectados por los despidos reclamó la asistencia de las autoridades de Trabajo de Córdoba. Foto: Infobae
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La empresa Metalfor despidió a 36 trabajadores de su planta en Noetinger, Córdoba, durante un partido de Argentina, tras meses de deudas salariales y falta de respuestas.
  • Los empleados denuncian un vaciamiento progresivo de la fábrica mediante el traslado de insumos, además de pagos en cuotas y el incumplimiento de un acuerdo de no despidos.
  • Los afectados exigen la intervención urgente del Ministerio de Trabajo de Córdoba y preparan acciones legales ante el temor del cierre definitivo de la planta local.
Resumen generado con IA

El sufrimiento del partido Argentina-Egipto tuvo una resonancia particular para 36 familias cordobesas. La ciudad de Noetinger sufrió un golpe cuando la empresa Metalfor notificó durante el partido que docenas de trabajadores habían sido despedidos. A días de lo ocurrido, los exempleados de la empresa de maquinaria agrícola aún no tienen respuestas ni explicaciones.

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Al igual que para el partido contra Cabo Verde, la empresa notificó al personal que la jornada se reduciría. Por eso, el aviso de que el día laboral terminaría al mediodía el lunes, en la previa del partido contra Egipto, no sorprendió. Más tarde los despedidos se enterarían de que la jefa de recursos humanos de la empresa había llegado al correo de la ciudad, con cartas documento en mano, para dejarlas cerca de las 11.

“No sabemos qué pasó. Con los que hablamos, nadie sabe nada. Es raro, o nadie quiere hablar o nadie sabe”, dijo Luna en diálogo con Infobae.

Desarme progresivo de Metalfor

El desguace de Metalfor de Noetinger empezó hace meses. En 2024, según contó Santiago Luna, uno de los afectados, se despidió a 25 personas con entre dos y cuatro años de antigüedad en la empresa. Esta vez, entre los 36 despedidos, hubo trabajadores que tenían entre 10 y 20 años en la empresa.

Pero la estructura física de la empresa también había empezado a ser desarmada poco a poco, ante los ojos de advertencia de los trabajadores. “Prácticamente se quieren desligar de Metalfor en Noetinger porque uno que trabajó hasta ayer se da cuenta de que de a poco se están llevando piezas y materia prima a las distintas fábricas”, dijo Luna sobre el vaciamiento progresivo de la sede en la que trabajó hasta el lunes.

Reclaman explicaciones por los despidos en Metalfor

La empresa tuvo una veloz caída. En 2024, la constructora de maquinaria para el trabajo rural había llegado a ser líder en ventas en la región. Pero ya desde 2025 iniciaron los pagos en cuotas a los trabajadores. “Estos últimos tres meses empezaron a pagar en cuotas de $50.000 cada dos o tres días: nos deben el 50% de mayo, la totalidad del mes de junio y los días de julio trabajados”, destacó Luna.

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Desde la empresa, no hay explicaciones. “No tenemos contacto con nadie”, dijo también el hombre despedido. Metalfor tenía un acuerdo según el cual no podía suspender ni despedir personal, el cual fue incumplido. “Despidieron sin previo aviso, en plena feria judicial. Tampoco podemos ir por el lado jurídico”, se quejó Luna y pidió la atención de las autoridades del Ministerio de Trabajo de Córdoba.

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