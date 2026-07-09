“Se quieren desligar”: habló uno de los trabajadores de Metalfor despedidos durante el partido de Argentina

Pero la estructura física de la empresa también había empezado a ser desarmada poco a poco, ante los ojos de advertencia de los trabajadores. “Prácticamente se quieren desligar de Metalfor en Noetinger porque uno que trabajó hasta ayer se da cuenta de que de a poco se están llevando piezas y materia prima a las distintas fábricas”, dijo Luna sobre el vaciamiento progresivo de la sede en la que trabajó hasta el lunes.