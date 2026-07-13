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¿Habrá otra ola polar en Argentina? Qué pronostican los especialistas para las próximas semanas

Profesionales de la meteorología advirtieron que Argentina puede enfrentarse a varias olas polares más en lo que resta del invierno.

Las zonas más elevadas son las más propensas a mantener temperaturas más bajas y a tener nevadas durante las olas de frío.
Las zonas más elevadas son las más propensas a mantener temperaturas más bajas y a tener nevadas durante las olas de frío. Foto: Tucumán a las 7
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Meteorólogos advierten que Argentina registrará más olas polares durante el resto del invierno debido al desplazamiento cíclico de masas de aire frío desde la Antártida.
  • Tras la ola de frío de junio, el país vive un alivio térmico temporal. Sin embargo, los expertos recuerdan que históricamente se registran de tres a seis eventos por invierno.
  • Aunque no se prevé frío extremo inmediato, la llegada de nuevas olas polares afectará en el futuro a la agricultura, la salud pública y las actividades cotidianas del país.
Resumen generado con IA

Esta semana será de recuperación de la ola de frío para gran parte de Argentina. El frío más intenso llegó al país días después del inicio del invierno y, a dos semanas de la ola polar, las provincias empiezan a recuperar sus temperaturas habituales. Aunque no se prevén descensos bruscos en las marcas del termómetro para esta semana, especialistas aseguran que el episodio puede repetirse.

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La mayor parte de las provincias argentinas vivirá un ascenso gradual de la temperatura hasta los primeros días del fin de semana. El noroeste y el noreste argentino llegarán a indicadores entre los 28 °C y 32 °C, temperaturas propias de la primavera-verano en estas regiones. El centro del país tendrá un aumento de la temperatura más moderado y la Patagonia se mantendrá con temperaturas bajas que irán de los 4 °C a los -1 °C.

Cuántas olas de frío hay por invierno

Según un artículo publicado por Infobae, especialistas en meteorología consideran que Argentina puede tener entre tres y seis olas polares por cada invierno.

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De momento, el país atravesó solo una entre fines de junio y principios de julio. Marcelo Madelón, licenciado en Medio Ambiente y pronosticador del Aeropuerto de Córdoba, sostuvo que, en promedio, hay entre cinco y seis olas polares y que este fenómeno se repetirá en las próximas semanas.

Eduardo Piacentini, licenciado en Ciencias de la Atmósfera, indicó que en el año pueden darse tres olas de frío, en promedio, de acuerdo a la recopilación de datos del SMN.

¿Cómo funcionan las olas polares?

Un evento de ola de frío se define cuando las temperaturas máximas y las mínimas se mantienen iguales entre sí o bajan de determinados valores de referencia. Estas condiciones deben mantenerse por, al menos, tres días consecutivos. Pueden tener un impacto negativo en los cultivos, las personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades cotidianas.

Las olas de frío en Argentina se dan, generalmente, por la progresión de una masa de aire frío sobre el continente, proveniente de la Antártida. Cuando hay alta presión atmosférica en el Polo Sur, esta hace que las masas de aire helado avancen afectando no solo a las provincias cercanas, sino a gran parte del continente. Estas condiciones pueden manifestarse incluso en varios países.

¿Hasta cuándo seguirá la ola de frío polar en Tucumán?

¿Hasta cuándo seguirá la ola de frío polar en Tucumán?

Madelón indicó que no hay indicios de un ingreso de aire polar significativo en las próximas dos semanas. Pero, por otra parte, es necesario considerar que los episodios de frío intenso funcionan en forma cíclica, por lo que se repiten a lo largo de toda una temporada.

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