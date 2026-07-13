¿Habrá otra ola polar en Argentina? Qué pronostican los especialistas para las próximas semanas

La mayor parte de las provincias argentinas vivirá un ascenso gradual de la temperatura hasta los primeros días del fin de semana. El noroeste y el noreste argentino llegarán a indicadores entre los 28 °C y 32 °C, temperaturas propias de la primavera-verano en estas regiones. El centro del país tendrá un aumento de la temperatura más moderado y la Patagonia se mantendrá con temperaturas bajas que irán de los 4 °C a los -1 °C.