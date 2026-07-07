Ola de frío extremo y alertas naranja por lluvias: el mapa de las provincias en riesgo para este martes

Lluvias nivel amarillo y naranja en la Patagonia

Las áreas cordilleranas de Neuquén (incluyendo zonas como Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Norquín, además de localidades como Zapala y Junín de los Andes) y de Río Negro (afectando a Bariloche y las cordilleras de Pilcaniyeu y Ñorquincó) registrarán copiosas precipitaciones que alcanzarán el nivel naranja entre la tarde del martes y el miércoles. En estos sectores se estiman valores de acumulación de agua y nieve mezclada de entre 30 y 60 mm. Asimismo, rige un aviso amarillo por vientos intensos del sector oeste con ráfagas de hasta 90 km/h que afectará tanto al norte neuquino como a la zona cordillerana rionegrina durante la tarde del martes.