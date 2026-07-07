Ola de frío extremo y alertas naranja por lluvias: el mapa de las provincias en riesgo para este martes

Resumen para apurados
- El SMN emitió alertas amarillas por frío extremo en gran parte de Argentina y alertas naranja por lluvias en la Patagonia para este martes 7 de julio de 2026.
- Una masa polar desploma las temperaturas en el centro y norte del país, mientras que Neuquén y Río Negro registrarán lluvias intensas, nieve y ráfagas de viento de hasta 90 km/h.
- El frío extremo representa un peligro para la salud de niños y adultos mayores. Se prevé que el clima hostil continúe y se insta a la población a tomar precauciones de salud.
Una vez más, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que el frío será el gran protagonista de la jornada. Este martes 7 de julio de 2026, gran parte del país se encuentra bajo alerta por frío extremo de nivel amarillo, lo que puede implicar temperaturas peligrosas para la salud, principalmente para los grupos de riesgo como niños y niñas, personas mayores de 65 años o ciudadanos con enfermedades crónicas. Además, el organismo oficial publicó un nuevo nivel de advertencia para el sur del país, alertando que las lluvias podrán escalar a nivel naranja en algunas provincias debido a su gravedad.
A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN remarcó que la irrupción polar extrema continuará haciendo descender los termómetros en la mayor parte del territorio nacional. A la vez, la entidad climática advirtió que la región de la Patagonia concentrará los principales fenómenos meteorológicos de la semana.
Lluvias nivel amarillo y naranja en la Patagonia
Las áreas cordilleranas de Neuquén (incluyendo zonas como Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Norquín, además de localidades como Zapala y Junín de los Andes) y de Río Negro (afectando a Bariloche y las cordilleras de Pilcaniyeu y Ñorquincó) registrarán copiosas precipitaciones que alcanzarán el nivel naranja entre la tarde del martes y el miércoles. En estos sectores se estiman valores de acumulación de agua y nieve mezclada de entre 30 y 60 mm. Asimismo, rige un aviso amarillo por vientos intensos del sector oeste con ráfagas de hasta 90 km/h que afectará tanto al norte neuquino como a la zona cordillerana rionegrina durante la tarde del martes.
Hacia el sur, la provincia de Chubut también se mantiene bajo vigilancia meteorológica con alertas de nivel amarillo por lluvias persistentes. En la Cordillera de Cushamen el aviso se extenderá desde la tarde del martes hasta las últimas horas del miércoles, mientras que en las cordilleras de Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches las precipitaciones afectarán principalmente la tarde y noche del martes, con acumulados estimados de entre 10 y 30 mm en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas.
Gran parte de la Argentina no registrará precipitaciones; sin embargo, continuará bajo el rigor de la intensa ola polar que se mantiene severa en el centro, el litoral y el norte del país. Los modelos climáticos demostraron anomalías térmicas negativas en estas regiones en los últimos días.
El noreste y el litoral bajo alerta por frío extremo
La región del NEA y el litoral concentra la mayor cantidad de reportes por frío. Comenzando por el este de Formosa, las localidades de Laishí, Pilagás, Pilcomayo, Pirané y la Capital provincial se encuentran bajo un manto amarillo. Su vecina Chaco también presenta la advertencia en Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo, San Fernando, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O'Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá y Veinticinco de Mayo.
El este de Santa Fe también se encuentra bajo las mismas condiciones (así como los departamentos de Alberdi, Copo y Moreno en la vecina Santiago del Estero). Corrientes registra alertas en Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Ituzaingó y San Miguel. Misiones, por su parte, está bajo cuidado meteorológico en Candelaria, el área metropolitana, Libertador General San Martín, San Ignacio, 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier, el sur de Guaraní, Eldorado, Iguazú, la zona baja de General Manuel Belgrano, Montecarlo y el sur de Corrientes en Monte Caseros. En Entre Ríos, las disposiciones rigen para Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay.
El noroeste afcetado por la ola polar
Siguiendo por el noroeste, en Jujuy las indicaciones de riesgo abarcan a El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y Tilcara. En La Rioja hay alerta en la totalidad del territorio, comenzando por Chilecito, Famatina, General Ángel Vicente Peñaloza, Independencia, San Blas de los Sauces, la zona baja de Coronel Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina, así como Arauco, la capital, Castro Barros, Sanagasta, Chamical, General Belgrano, General Ocampo, General Juan Facundo Quiroga, San Martín y Rosario Vera Peñaloza.
El Cuyo y el centro del país también bajo alerta
En el norte de San Luis hay alerta en la zona baja de Ayacucho, mientras que la parte cordillerana de Iglesia y la precordillera de Jáchal (San Juan), junto a Coronel Felipe Varela y Lamadrid, están bajo advertencia en el límite entre La Rioja y la provincia sanjuanina.
La provincia de Buenos Aires se sumó al mapa del riesgo térmico. El aviso amarillo por frío extremo abarca una enorme cantidad de municipios del norte, centro y sur bonaerense, entre los que se destacan Pergamino, Junín, Lincoln, Chivilcoy, Bragado, Nueve de Julio, Bolívar, Pehuajó, Trenque Lauquen, Puan, Suárez, Saavedra y la zona de Bahía Blanca, donde las bajas temperaturas se consolidarán durante las próximas horas.