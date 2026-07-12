¿Vuelve otra ola polar a la Argentina? Qué anticipan los especialistas para lo que queda del invierno
La primera ola polar del invierno dejó temperaturas extremas, nevadas y fuertes vientos en gran parte de la Argentina. Qué dicen los especialistas sobre la posibilidad de una nueva ola polar, cuál es el pronóstico para las próximas semanas y qué anticipa el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
La primera ola polar del invierno dejó temperaturas extremas, nevadas y fuertes ráfagas de viento en gran parte de la Argentina. Tras el paso de este fenómeno, muchos se preguntan si el frío intenso ya quedó atrás o si todavía pueden registrarse nuevos ingresos de aire polar antes de que termine la estación.
De acuerdo con especialistas en meteorología, el invierno aún tiene varias semanas por delante y las estadísticas indican que este tipo de eventos suele repetirse a lo largo de la temporada. Si bien en el corto plazo no se espera una irrupción de características similares, el riesgo de nuevas olas polares continúa vigente.
¿Habrá otra ola polar este invierno?
Según explicó el licenciado en Medio Ambiente y pronosticador del Aeropuerto de Córdoba, Marcelo Madelón, el invierno argentino suele registrar entre cinco y seis olas polares en promedio, por lo que todavía existe la posibilidad de que se produzcan nuevos episodios de frío extremo antes del cambio de estación.
El especialista señaló que estas masas de aire tienen origen en la Antártida. En algunos casos, el aire frío pierde intensidad al desplazarse sobre el océano, pero cuando el avance ocurre por vía continental, atravesando la Patagonia, conserva temperaturas muy bajas y puede afectar a buena parte de la Argentina e incluso a países vecinos.
La última irrupción de aire polar respondió justamente a ese mecanismo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que una masa de aire de origen polar avanzó desde la Patagonia hacia el centro del país, provocando un marcado descenso térmico acompañado por lluvias, nevadas y vientos intensos.
En la misma línea, Cindy Fernández, licenciada en Ciencias Atmosféricas y vocera de Meteored, explicó que el ingreso de un frente frío más intenso que los anteriores produjo un cambio brusco de las temperaturas, pese a que previamente la región pampeana se encontraba bajo una masa de aire más templada.
Qué dice el pronóstico para los próximos días
Aunque los antecedentes climáticos muestran que el invierno suele presentar varios episodios de frío severo, Madelón aclaró que, por el momento, los modelos meteorológicos no anticipan un nuevo ingreso de aire polar de gran magnitud durante los próximos 10 o 12 días.
Sin embargo, los especialistas advierten que el comportamiento habitual de la estación y las estadísticas históricas del SMN permiten esperar que el invierno continúe con nuevas irrupciones de aire frío antes de su finalización.
Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas amarillas y naranjas por temperaturas extremas en distintas zonas del país y recomienda seguir los comunicados oficiales.
Además, los expertos coinciden en que las heladas continuarán siendo frecuentes, especialmente durante las primeras horas de la mañana, con mayor impacto en la región Pampeana, Cuyo y la Patagonia, donde el frío seguirá siendo protagonista durante las próximas semanas.