La fotocopia de la fotocopia

La decisión central, entonces, no es elegir entre humanidad o máquinas, sino entre un ecosistema abierto al mundo y otro que termine validándose a sí mismo. Necesitamos preservar corpus humanos y datos procedentes de fenómenos reales; registrar qué contenidos fueron creados, traducidos, resumidos o modificados por IA; conservar las versiones originales en lugar de sustituirlas; evaluar por separado los casos raros y los grupos minoritarios; impedir que los promedios generales oculten la desaparición de las colas; y diseñar los sistemas RAG para ponderar en lo posible autoridad, evidencia, vigencia y procedencia, no solamente semejanza. Las marcas de agua (señales visibles o invisibles incorporadas para indicar que un contenido fue producido o modificado mediante inteligencia artificial) pueden ayudar, pero no bastan: pueden perderse al traducir, parafrasear (expresar la misma idea utilizando palabras diferentes) o editar. Además, saber que algo fue generado por IA no demuestra que sea falso, del mismo modo que saber que algo fue escrito por una persona no demuestra que sea verdadero. Lo necesario es una cadena verificable de responsabilidad (registro que permita conocer quién creó, modificó, revisó, aprobó y publicó cada contenido). Iniciativas como la especificación C2PA y sus credenciales de contenido permiten registrar criptográficamente parte de la procedencia y del historial de modificación de un archivo, aunque tampoco certifican que sus afirmaciones sean verdaderas. En ese punto, la investigación de Anthropic sobre Claude aporta una herramienta conceptual nueva. Hoy evaluamos el colapso observando los datos que entran y los textos que salen; mañana podríamos comparar también la geometría interna del modelo (forma en que las ideas y sus relaciones quedan organizadas como posiciones y direcciones dentro de espacios matemáticos) y preguntar si conserva la misma cantidad y variedad de representaciones, si las ideas infrecuentes continúan siendo accesibles y si sus vectores conceptuales (listas de números que representan “conceptos” y permiten compararlos matemáticamente) se están agrupando alrededor de respuestas cada vez más previsibles. La J-lens todavía no permite responder esas preguntas de manera concluyente, pero muestra que el interior de un modelo no es totalmente inaccesible: algunas líneas numéricas que conectan palabras, entidades y contextos pueden observarse e incluso modificarse. Tal vez la primera señal de la fotocopia degradada no aparezca en la tinta visible, sino en la desaparición silenciosa de las ideas que la máquina ya no consigue representar. La inteligencia artificial puede generar, resumir, proponer y combinar; no puede convertirse en la única testigo de aquello que ella misma produjo. La máquina puede asistir pero debemos tener conciencia del contenido.