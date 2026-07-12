Cómo responde la ley ante los desnudos falsos creados con Inteligencia Artificial

- Una captura de pantalla suelta sirve, pero es la forma más débil de preservación: en un juicio la defensa puede cuestionarla (¿quién me garantiza que no fue editada?). Para darle valor probatorio sólido conviene hacer un acta notarial de constatación: un escribano da fe de lo que ve en pantalla en ese momento (el contenido, la URL, la fecha). Le otorga fecha cierta y una presunción de veracidad difícil de rebatir. También sirven los servicios de certificación digital de evidencia: capturan el contenido con sello de tiempo y hash que garantiza que no fue alterado. Son rápidos y pensados justamente para contenido web volátil. Al radicar la denuncia, se puede pedir que la fiscalía o el cuerpo de peritos informáticos resguarde la evidencia y, si corresponde, oficie a la plataforma para que conserve los datos. La clave técnica de fondo es la cadena de custodia y la integridad del dato: que se pueda demostrar que lo que llega al expediente es exactamente lo que circulaba, sin manipulación. Por eso el hash y la fecha cierta importan tanto: son lo que transforma “una captura” en prueba.