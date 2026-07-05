La furia termense

Entre todos los misterios vegetales de la época había uno que los Darwin dejaron relativamente de lado: ¿cómo puede un árbol llevar agua a diez, veinte o cien metros de altura sin corazón, sin bomba y sin músculos? La explicación más audaz se impuso: el árbol no empuja el agua desde abajo; la tira desde arriba. Las hojas transpiran, el agua se evapora y esa pérdida genera una tensión que arrastra la columna líquida por el xilema. Francis Darwin habría dicho que creer en esa columna sostenida en el aire era como creer en piolas de arena. Y sin embargo no eran piolas de arena: eran conductos microscópicos por los que la planta había encontrado una forma de hacer que el ambiente chupara por ella.