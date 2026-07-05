Algoritmos e Inteligencia Artificial: la conversación como arma de resistencia

La comunicadora, docente y directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT, Eva Fontdevila, señala que los adolescentes reciben hoy una enorme cantidad de información, aunque bajo reglas diferentes a las que caracterizaban a los medios tradicionales. “Muchas veces recibimos información que no sabemos de dónde viene. Por lo tanto, no se encuadra en un acuerdo de institucionalidad con el medio”, explica. Según advierte, esa opacidad vuelve a chicos y adolescentes particularmente vulnerables “a las noticias falsas, a las operaciones que se hacen a través de la información, a la fragmentación y al consumo hiperfragmentado e hiperdisperso de contenidos”.