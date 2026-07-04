Cash flow: el oxígeno silencioso de las empresas

Si las utilidades son el resultado que todos observan, el flujo de fondos es el oxígeno que permite que la empresa siga respirando. Y como ocurre con el oxígeno, nadie piensa demasiado en él hasta que empieza a faltar. A lo largo de los años, innumerables empresas rentables atravesaron crisis profundas, no porque su modelo de negocio fuera malo, sino porque se quedaron sin liquidez. Vendían, generaban ganancias e incluso crecían, pero no disponían del efectivo necesario para afrontar sus compromisos diarios.