Ñuñorco goleó y Atlético Concepción avanzó: ya hay cuatro clasificados a octavos del Apertura

El Tigre de Monteros fue contundente en Lules y goleó a Juventud Unida por 5 a 1 en cancha de Almirante Brown. El equipo dirigido por Floreal García mostró una gran eficacia ofensiva y tuvo en Carlos López a una de sus principales figuras. “La Foca” marcó por duplicado (lleva 10 goles en su cosecha personal) y encaminó una victoria que comenzó a construirse en la primera mitad, donde también apareció Lucas Ovejero para ampliar la diferencia.