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Ñuñorco goleó y Atlético Concepción avanzó: ya hay cuatro clasificados a octavos del Apertura

El "Tigre" de Monteros aplastó a Juventud Unida y los "Leones" eliminaron a San Juan por ventaja deportiva tras empatar sin goles.

FIGURA. Carlos López convirtió dos goles en la victoria de Ñuñorco sobre Juventud Unida.
FIGURA. Carlos López convirtió dos goles en la victoria de Ñuñorco sobre Juventud Unida. Foto: Prensa Ñuñorco
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Ñuñorco y Atlético Concepción clasificaron a octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Tucumana tras superar sus cruces de playoffs este fin de semana en Tucumán.
  • Ñuñorco goleó 5-1 a Juventud Unida, mientras que Atlético Concepción igualó 0-0 ante San Juan y avanzó por ventaja deportiva, sumándose a San Fernando y Deportivo Marapa.
  • Con cuatro clasificados de playoffs y seis que esperan en octavos por su desempeño en la fase regular, el torneo tucumano entra en su etapa definitoria sin margen de error.
Resumen generado con IA

La etapa decisiva del Torneo Apertura “Martín Macheta Robles” de la Liga Tucumana de Fútbol comenzó a definir a sus protagonistas y dos históricos del fútbol tucumano ya aseguraron su presencia entre los mejores 16 equipos del certamen. Ñuñorco y Atlético Concepción lograron superar sus respectivos cruces de playoffs y avanzaron a los octavos de final.

El Tigre de Monteros fue contundente en Lules y goleó a Juventud Unida por 5 a 1 en cancha de Almirante Brown. El equipo dirigido por Floreal García mostró una gran eficacia ofensiva y tuvo en Carlos López a una de sus principales figuras. “La Foca” marcó por duplicado (lleva 10 goles en su cosecha personal) y encaminó una victoria que comenzó a construirse en la primera mitad, donde también apareció Lucas Ovejero para ampliar la diferencia.

Juventud Unida encontró una respuesta en ese mismo período, cuando Jonathan Pedraza convirtió de penal para achicar la distancia y darle expectativa al encuentro. Sin embargo, Ñuñorco mantuvo el control en el complemento y terminó sellando la clasificación con dos nuevos goles: uno de Diego Alderete en contra y otro de Joaquín Campos, para cerrar una goleada que lo deposita en la próxima instancia.

Por su parte, Atlético Concepción consiguió el pase luego de igualar 0 a 0 frente a San Juan en cancha de All Boys. En un clásico con mucho en juego, los equipos dirigidos por Miguel “Tigre” Amaya y Héctor López no pudieron sacarse diferencias en un partido donde las situaciones claras escasearon.

El empate favoreció a los "Leones", que contaban con ventaja deportiva por su mejor ubicación en la fase regular. El encuentro tuvo una importante presencia de público de ambas instituciones, que acompañaron un duelo cargado de expectativa y tensión por la clasificación. Tanto Ñuñorco y Atlético Concepción se sumaron a San Fernando y Deportivo Marapa.

Gentileza Coni Madrea Gentileza Coni Madrea

Cinco partidos para completar la jornada

La programación de los playoffs continuará este domingo desde las 16, con cinco encuentros que se disputarán en simultáneo en distintos escenarios:

Almirante Brown vs. Famaillá, en la cancha de Ñuñorco.

Jorge Newbery vs. Azucarera Argentina, en el estadio de Concepción FC.

Deportivo Aguilares vs. Villa Mitre, en Bella Vista.

Talleres vs. Bella Vista, en la cancha de Experimental.

San Martín vs. Garmendia FC, en el estadio de Ateneo.

La primera ronda eliminatoria finalizará el martes, cuando Atlético Tucumán y Tucumán Central se enfrenten en el estadio de Sportivo Guzmán para completar el cuadro de equipos clasificados a octavos de final.

Los seis que esperan rival

Mientras los playoffs avanzan, ocho equipos ya tienen asegurado su lugar en la próxima instancia gracias a la destacada campaña realizada durante la fase regular.

Experimental, Sportivo Guzmán, Unión del Norte, Ateneo Parroquial Alderetes, Concepción FC y Graneros obtuvieron el beneficio de clasificarse directamente a los octavos de final y llegarán con mayor descanso a la etapa más importante del campeonato.

Con la fase regular ya archivada, el Apertura “Martín Macheta Robles” entró en su tramo más apasionante: el de los partidos sin margen de error. Cada cruce es una final y cualquier equivocación puede significar la despedida del torneo.

San Fernando y Marapa ya dieron el primer paso, mientras Ñuñorco y Atlético Concepción se sumaron a la pelea. Ahora, el resto de los equipos buscará completar el cuadro de octavos en busca de un título que promete mantener la paridad y la intensidad que marcaron al certamen desde el comienzo.

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