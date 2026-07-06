Atlético Tucumán confirmó su primera baja en este mercado de pases

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán rescindió este lunes de común acuerdo el préstamo del delantero Alexis Segovia, quien regresará a Lanús tras no lograr asentarse en el club tucumano.
- El extremo de 21 años llegó cedido en febrero para cubrir una baja por lesión, pero apenas disputó ocho partidos ingresando como suplente, sumando solo 97 minutos de juego.
- Con esta salida, Atlético Tucumán libera su primer cupo en el plantel para el resto de la temporada, mientras que Segovia buscará redefinir su futuro profesional en Lanús.
El extremo Alexis Segovia dejó de ser jugador de Atlético Tucumán. El club confirmó este lunes que, de común acuerdo, se rescindió el contrato de préstamo del delantero de 21 años, quien continuará su carrera en Lanús, dueño de sus derechos federativos.
A través de un comunicado oficial, la institución informó: "El Club Atlético Tucumán informa que, de común acuerdo, se rescindió el contrato del jugador Alexis Segovia. El futbolista continuará su carrera en el Club Atlético Lanús, institución propietaria de sus derechos federativos. Agradecemos a Alexis por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados durante su paso por nuestra institución".
Segovia había llegado al "Decano" en febrero, cedido a préstamo desde Lanús, luego de un mercado de pases marcado por un insólito giro en su carrera. Cuando parecía que su destino sería Central Córdoba de Santiago del Estero, la operación se frustró sobre el cierre de las negociaciones y terminó recalando en Atlético.
Su incorporación respondió a una necesidad puntual del plantel. La lesión de Ramiro Ruiz Rodríguez obligó al cuerpo técnico encabezado por Hugo Colace a buscar una variante ofensiva, y el joven delantero apareció como una opción para reforzar el ataque.
Sin embargo, nunca logró ganarse un lugar. Durante su paso por el club disputó apenas ocho partidos: siete por el Torneo Apertura y uno por la Copa Argentina. En todos los encuentros ingresó desde el banco de suplentes y acumuló apenas 97 minutos en cancha.
La falta de continuidad y las escasas oportunidades impidieron que el atacante pudiera adaptarse y mostrar el potencial que había exhibido en las divisiones inferiores de Lanús. Con el regreso de Ruiz Rodríguez y la competencia en el frente de ataque, sus posibilidades fueron cada vez menores.
Con la rescisión ya acordada, Segovia volverá a Lanús para definir los próximos pasos de su carrera, mientras Atlético libera el primer jugador de su plantel de cara a lo que resta de la temporada.