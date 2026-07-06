Atlético Tucumán confirmó su primera baja en este mercado de pases

A través de un comunicado oficial, la institución informó: "El Club Atlético Tucumán informa que, de común acuerdo, se rescindió el contrato del jugador Alexis Segovia. El futbolista continuará su carrera en el Club Atlético Lanús, institución propietaria de sus derechos federativos. Agradecemos a Alexis por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados durante su paso por nuestra institución".