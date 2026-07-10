Comenzaron los playoffs: San Fernando y Marapa ya están en octavos de la Liga Tucumana

La fase de playoffs del torneo Apertura "Martín Macheta Robles" de la Liga Tucumana de Fútbol comenzó con toda la intensidad que caracteriza a las instancias de eliminación directa. San Fernando y Deportivo Marapa fueron los primeros equipos en asegurar su clasificación a los octavos de final, mientras que entre el sábado, el domingo y el martes se completará el cuadro de los 16 mejores del certamen.