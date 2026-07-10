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Comenzaron los playoffs: San Fernando y Marapa ya están en octavos de la Liga Tucumana

El "Huracán Verde" de Leales goleó a Unión Simoca y los de Alberdi bajaron a Central Norte en un arranque picante y con varios expulsados. Este sábado, el plato fuerte de la llave a todo o nada será el cruce entre Atlético Concepción y San Juan en cancha de All Boys.

ALEGRÍA. Marapa superó a Central Norte y está en octavos.
ALEGRÍA. Marapa superó a Central Norte y está en octavos. Prensa Deportivo Marapa
Hace 38 Min

Resumen para apurados

  • San Fernando y Deportivo Marapa clasificaron a octavos de final de la Liga Tucumana tras vencer a Unión Simoca y Central Norte en el inicio de los playoffs en Tucumán.
  • En partidos con múltiples expulsados, San Fernando goleó 3-0 en Concepción y Marapa ganó 1-0 en Bella Vista, liderando el inicio de esta fase de eliminación directa.
  • El torneo entra en su etapa decisiva sin margen de error. La primera ronda se completará el martes para definir a los rivales de los seis equipos que ya esperan en octavos.
Resumen generado con IA

La fase de playoffs del torneo Apertura "Martín Macheta Robles" de la Liga Tucumana de Fútbol comenzó con toda la intensidad que caracteriza a las instancias de eliminación directa. San Fernando y Deportivo Marapa fueron los primeros equipos en asegurar su clasificación a los octavos de final, mientras que entre el sábado, el domingo y el martes se completará el cuadro de los 16 mejores del certamen.

En el estadio de Concepción FC, San Fernando mostró autoridad y contundencia para derrotar por 3 a 0 a Unión Simoca. El conjunto de Leales, dirigido por Daniel Amaya, dominó el encuentro de principio a fin y construyó una victoria que nunca estuvo en discusión.

Walter Reston abrió el marcador en la primera etapa y encaminó la clasificación del "Huracán Verde". En el complemento, José Banegas amplió la ventaja y Ulises Llanos, de penal, selló el resultado definitivo.

La tarde fue aún más complicada para Unión Simoca, que terminó el partido con nueve jugadores. El árbitro Lautaro Cazorla expulsó en el segundo tiempo a Braian Moreno y Cristian Corbera, en un cierre marcado por el dominio absoluto de San Fernando, que administró la diferencia hasta el pitazo final.

FIRME. San Fernando goleó a Unión Simoca y también está entre los mejores 16. FIRME. San Fernando goleó a Unión Simoca y también está entre los mejores 16. Prensa San Fernando

En el estadio de Bella Vista también hubo festejo para un equipo del sur tucumano. Deportivo Marapa derrotó 1 a 0 a Central Norte y se convirtió en el segundo clasificado a los octavos de final.

El único gol del encuentro fue convertido por el volante central Ramiro Rodríguez durante la primera etapa. El equipo dirigido por la dupla técnica integrada por Walter Villafañe y Maximiliano Herrera mostró orden, solidez defensiva y experiencia para sostener el resultado frente a un rival que intentó reaccionar, pero no encontró los caminos para alcanzar la igualdad.

El encuentro concluyó con tres expulsados. El árbitro Pablo Pereyra les mostró la tarjeta roja a Elvio Mercado y Mateo Campos, ambos futbolistas de Marapa, mientras que en Central Norte fue expulsado Rubén Casa.

El sábado se roba la atención un clásico histórico

La actividad continuará este sábado, desde las 16, con dos encuentros. En la cancha de Almirante Brown, Ñuñorco enfrentará a Juventud Unida en un duelo que promete ser muy parejo y disputado.

Sin embargo, el plato fuerte de la jornada se jugará en el estadio de All Boys, donde Atlético Concepción y San Juan volverán a protagonizar uno de los clásicos más tradicionales del fútbol tucumano. En un cruce sin ventaja deportiva y con eliminación directa, el ganador avanzará a los octavos de final y el perdedor se despedirá del torneo.

Cinco partidos animarán el domingo

La programación continuará el domingo, también desde las 16, con cinco encuentros en simultáneo que se disputarán en diferentes escenarios:

Almirante Brown vs. Famaillá, en la cancha de Ñuñorco.

Jorge Newbery vs. Azucarera Argentina, en el estadio de Concepción FC.

Deportivo Aguilares vs. Villa Mitre, en Bella Vista.

Talleres vs. Bella Vista, en la cancha de Experimental.

San Martín vs. Garmendia FC, en el estadio de Ateneo.

La primera ronda de los playoffs finalizará el martes, cuando Atlético Tucumán y Tucumán Central se enfrenten en el estadio de Sportivo Guzmán para completar el cuadro de clasificados.

Los seis que aguardan rival

Mientras la fase eliminatoria define a los últimos clasificados, seis equipos ya tienen asegurado su lugar en los octavos de final gracias a la gran campaña realizada durante la fase regular.

Experimental, Sportivo Guzmán, Unión del Norte, Ateneo Parroquial Alderetes, Concepción FC y Graneros obtuvieron el beneficio de avanzar directamente a la siguiente instancia y llegarán con mayor descanso a la recta decisiva del campeonato.

Con la fase regular ya archivada, el Apertura ingresó en el tramo donde no existen segundas oportunidades. Cada partido es una final y cualquier error puede significar quedarse afuera. San Fernando y Marapa ya dieron el primer paso; ahora el resto buscará sumarse a la lucha por un título que promete definirse con la misma paridad e intensidad que caracterizó al torneo desde su inicio.

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