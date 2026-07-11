Qué se sabe de la supuesta demanda de Haaland a Luzu TV y Momi Giardina

Resumen para apurados
- Esta semana en Argentina, Luzu TV y Momi Giardina recibieron duras críticas y versiones de una demanda tras parodiar de forma polémica al futbolista de Noruega Erling Haaland.
- El 7 de julio, Giardina imitó toscamente al jugador en vivo. El hecho generó rechazo en redes y críticas de periodistas locales, quienes calificaron la parodia como de mal gusto.
- No existe confirmación oficial sobre una demanda de los abogados de Haaland, mientras que el entorno de la humorista mantiene su defensa pública frente a la repercusión mediática.
En la semana, el canal de streaming Luzu TV desató la polémica luego de que “Momi” Giardina, una de las coconductoras de “Nadie dice nada” imitara a Erling Haaland. La parodia desagradó a tal punto que las redes sociales se levantaron en contra de la humorista. Algunos medios, incluso, aseguraron que los abogados del futbolista noruego habrían demandado tanto al canal como a Giardina.
En el programa transmitido en vivo el 7 de julio, Nicolás Occhiato, presentador del programa, anunció la visita de Haaland a “Luzu TV”. Giardina apareció con una peluca rubia y la camiseta de Noruega, imitando al futbolista estrella de esa selección. Con una postura encorvada y pasos largos, siguió la figura de Haaland recorriendo el estudio.
Las críticas a “Momi” Giardina por la imitación a Haaland
Giardina hizo un paseo por los pasillos de “Luzu TV” con paso tosco y llevándose muebles y paredes por delante. Esa fue una de las principales actitudes que molestó en la imitación a un futbolista cada vez más querido por el público mundial. “La falta de respeto no es solo de Momi Giardina, sino también de Occhiato, Garabal y Santi Talledo que se ríen”, escribió un usuario de X, en referencia a los coconductores de la humorista, que recibió más de 8.000 likes.
Días antes, en otra de las emisiones de “Nadie dice nada”, Giardina había celebrado que la compararan con Haaland y que le dijeran que tenía un parecido. Por eso, al día siguiente decidió hacer la imitación. La escena traspasó los límites del streaming y llegó también a programas periodísticos. “No se trata de bullying o no bullying –señaló Luis Majul–. Es un chiste malo”, dijo y agregó que le recordaba a las parodias de los 90. “A mí no me parece, esto no es divertido, es un bodrio”, sentenció Esteban Trebucq.
También desde las redes sociales empezaron a circular las primeras versiones que aseguraban que Giardina había recibido una demanda. “Acaban de confirmar que los agentes y abogados de Haaland le iniciarán acciones legales a Luzu y Momi Giardina por burlarse del jugador y usar su nombre”, se leyó en X.
No hay confirmación oficial de una denuncia de Haaland a Luzu TV
Haaland se sirvió de las redes sociales en los últimos años para hacer reír a sus seguidores ridiculizándose a sí mismo. Ese fue el origen de que algunos de sus seguidores consideraran que no iniciaría acciones legales por una imitación. Desde las redes sociales del futbolista, no se informaron demandas y tampoco sucedió en las últimas entrevistas que dio a los medios.
Santiago Talledo, compañero de programa y amigo personal de Giardina, compartió una historia el viernes por la tarde. Sin hacer referencia explícita al conflicto, dejó sentado su apoyo a la humorista. “La persona más buena e increíble que hay en este planeta”, escribió sobre una foto junto a la exbailarina de “Showmatch”.