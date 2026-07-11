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Qué se sabe de la supuesta demanda de Haaland a Luzu TV y Momi Giardina

La parodia realizada en Luzu TV dividió opiniones, recibió duras críticas de usuarios y figuras de los medios, y alimentó versiones sobre una denuncia del futbolista.

Qué se sabe de la supuesta demanda de Haaland a Luzu TV y Momi Giardina
Foto: Luzu TV
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Esta semana en Argentina, Luzu TV y Momi Giardina recibieron duras críticas y versiones de una demanda tras parodiar de forma polémica al futbolista de Noruega Erling Haaland.
  • El 7 de julio, Giardina imitó toscamente al jugador en vivo. El hecho generó rechazo en redes y críticas de periodistas locales, quienes calificaron la parodia como de mal gusto.
  • No existe confirmación oficial sobre una demanda de los abogados de Haaland, mientras que el entorno de la humorista mantiene su defensa pública frente a la repercusión mediática.
Resumen generado con IA

En la semana, el canal de streaming Luzu TV desató la polémica luego de que “Momi” Giardina, una de las coconductoras de “Nadie dice nada” imitara a Erling Haaland. La parodia desagradó a tal punto que las redes sociales se levantaron en contra de la humorista. Algunos medios, incluso, aseguraron que los abogados del futbolista noruego habrían demandado tanto al canal como a Giardina.

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En el programa transmitido en vivo el 7 de julio, Nicolás Occhiato, presentador del programa, anunció la visita de Haaland a “Luzu TV”. Giardina apareció con una peluca rubia y la camiseta de Noruega, imitando al futbolista estrella de esa selección. Con una postura encorvada y pasos largos, siguió la figura de Haaland recorriendo el estudio.

Las críticas a “Momi” Giardina por la imitación a Haaland

Giardina hizo un paseo por los pasillos de “Luzu TV” con paso tosco y llevándose muebles y paredes por delante. Esa fue una de las principales actitudes que molestó en la imitación a un futbolista cada vez más querido por el público mundial. “La falta de respeto no es solo de Momi Giardina, sino también de Occhiato, Garabal y Santi Talledo que se ríen”, escribió un usuario de X, en referencia a los coconductores de la humorista, que recibió más de 8.000 likes.

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Días antes, en otra de las emisiones de “Nadie dice nada”, Giardina había celebrado que la compararan con Haaland y que le dijeran que tenía un parecido. Por eso, al día siguiente decidió hacer la imitación. La escena traspasó los límites del streaming y llegó también a programas periodísticos. “No se trata de bullying o no bullying –señaló Luis Majul–. Es un chiste malo”, dijo y agregó que le recordaba a las parodias de los 90. “A mí no me parece, esto no es divertido, es un bodrio”, sentenció Esteban Trebucq.

También desde las redes sociales empezaron a circular las primeras versiones que aseguraban que Giardina había recibido una demanda. “Acaban de confirmar que los agentes y abogados de Haaland le iniciarán acciones legales a Luzu y Momi Giardina por burlarse del jugador y usar su nombre”, se leyó en X.

No hay confirmación oficial de una denuncia de Haaland a Luzu TV

Haaland se sirvió de las redes sociales en los últimos años para hacer reír a sus seguidores ridiculizándose a sí mismo. Ese fue el origen de que algunos de sus seguidores consideraran que no iniciaría acciones legales por una imitación. Desde las redes sociales del futbolista, no se informaron demandas y tampoco sucedió en las últimas entrevistas que dio a los medios.

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Santiago Talledo, compañero de programa y amigo personal de Giardina, compartió una historia el viernes por la tarde. Sin hacer referencia explícita al conflicto, dejó sentado su apoyo a la humorista. “La persona más buena e increíble que hay en este planeta”, escribió sobre una foto junto a la exbailarina de “Showmatch”.

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