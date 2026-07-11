Qué se sabe de la supuesta demanda de Haaland a Luzu TV y Momi Giardina

Días antes, en otra de las emisiones de “Nadie dice nada”, Giardina había celebrado que la compararan con Haaland y que le dijeran que tenía un parecido. Por eso, al día siguiente decidió hacer la imitación. La escena traspasó los límites del streaming y llegó también a programas periodísticos. “No se trata de bullying o no bullying –señaló Luis Majul–. Es un chiste malo”, dijo y agregó que le recordaba a las parodias de los 90. “A mí no me parece, esto no es divertido, es un bodrio”, sentenció Esteban Trebucq.