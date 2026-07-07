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Georgina Barbarossa cuestionó a Marley por no defender a Florencia Peña tras su salida de Luzu TV

La conductora cuestionó la postura "neutral" de Marley luego de la polémica que terminó con la salida de Florencia Peña de Luzu TV. Además, reveló la conversación que mantuvo con la actriz y el consejo que le dio para afrontar el difícil momento.

Georgina Barbarossa cuestionó a Marley por no defender a Florencia Peña tras su salida de Luzu TV
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Georgina Barbarossa criticó públicamente a Marley por no defender a Florencia Peña tras su polémica salida de Luzu TV, ocurrida recientemente debido a una fake news de Messi.
  • Tras la difusión de una noticia falsa sobre la familia Messi, Peña dejó el canal de streaming. Barbarossa reveló que aconsejó a su amiga refugiarse en el teatro y el público.
  • La controversia expone las tensiones internas y demandas de lealtad entre figuras del espectáculo argentino frente a crisis mediáticas y disputas contractuales en streaming.
Resumen generado con IA

La controversia por la salida de Florencia Peña de Luzu TV sigue sumando voces. Luego del escándalo que se desató por la difusión de una fake news sobre la familia de Lionel Messi, Georgina Barbarossa criticó la actitud que adoptó Marley, a quien cuestionó por no haber respaldado públicamente a su amiga durante la crisis.

La conductora se refirió al tema durante una entrevista con Guido Záffora en el programa de Marina Calabró, por El Observador 107.9, donde fue consultada sobre la decisión de Marley de mantenerse al margen de la polémica.

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"¿No te pareció que Marley tendría que haber salido por lo menos a defender a su amiga? ¿La posición neutral no es antipática frente a un amigo tan amigo?", le preguntó el periodista.

Barbarossa no dudó en responder: "Sí, es antipática, sí". La contundencia de su respuesta sorprendió a los presentes y ella misma bromeó con la reacción del estudio: "Se quedaron duros".

El respaldo de Georgina Barbarossa a Florencia Peña

Además de cuestionar la postura de Marley, Barbarossa defendió a Florencia Peña y sostuvo que la actriz ya asumió la responsabilidad por lo ocurrido. "Obvio que fue un error involuntario y por la forma en que lo dijo se quería matar, pero bueno, ya está, ya pidió perdón, basta. Es un montón", expresó.

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Sin embargo, también intentó explicar la actitud del conductor. "Él vive en una nube de pedos, vive en Narnia. No sé si vio toda la escena tal cual como fue", opinó.

El consejo que le dio en medio de la crisis

Barbarossa contó que se comunicó con Peña para brindarle apoyo luego del conflicto que derivó en el final del ciclo de Luzu TV y le recomendó enfocarse en el afecto del público.

"Le dije: 'Aferrate al teatro, que es la roca de los artistas. Aferrate al público, que te aplaude de pie'", reveló.

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