Georgina Barbarossa cuestionó a Marley por no defender a Florencia Peña tras su salida de Luzu TV

El respaldo de Georgina Barbarossa a Florencia Peña

Además de cuestionar la postura de Marley, Barbarossa defendió a Florencia Peña y sostuvo que la actriz ya asumió la responsabilidad por lo ocurrido. "Obvio que fue un error involuntario y por la forma en que lo dijo se quería matar, pero bueno, ya está, ya pidió perdón, basta. Es un montón", expresó.