Giro inesperado: aseguran que Florencia Peña podría regresar a Luzu TV tras el escándalo

"Hay paz en medio de una negociación que iba hacia una demanda millonaria. Hubo un mediador que es Alejandro Marley. Occhiato acepta un nuevo contrato con Flor Peña por varias razones, entre ellas, las tendencias en las redes", comenzó a contar acerca de los comentarios que empezaron a surgir luego de las críticas que defendían a la actriz.