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Giro inesperado: aseguran que Florencia Peña podría regresar a Luzu TV tras el escándalo

Tras los rumores de una demanda millonaria, trascendieron nuevos detalles sobre una negociación entre Nico Occhiato y la actriz.

FLORENCIA PEÑA. La actríz podría estar a un paso de regresar a Luzu TV.
FLORENCIA PEÑA. La actríz podría estar a un paso de regresar a Luzu TV. Foto gentileza primiciasya.com.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Nicolás Occhiato y Florencia Peña negocian el regreso de la actriz a Luzu TV tras su desvinculación por la polémica de la noticia falsa sobre el padre de Lionel Messi.
  • Tras rumores de una demanda millonaria, el conductor Marley medió entre las partes, logrando un acercamiento y frenando el conflicto judicial mediante mensajes de WhatsApp.
  • El acercamiento podría reactivar el ciclo 'El show del verano' durante el Mundial, redefiniendo la relación laboral entre la actriz y la productora sin llegar a tribunales.
Resumen generado con IA

El conflicto entre Nicolás Occhiato y Florencia Peña podría estar más cerca de resolverse. Luego de que trascendiera que la actriz habría quedado desvinculada de Luzu TV en medio de la polémica generada por la difusión de una falsa noticia sobre la muerte del padre de Lionel Messi, nuevas versiones indican que las partes retomaron el diálogo y buscan acercar posiciones.

Después de que circulara la versión de que Peña llevaría el conflicto a la Justicia por una cifra millonaria, el periodista Luis Bremer aseguró en Lape Club Social (América TV) que el escenario cambió en las últimas horas.

"Hay paz en medio de una negociación que iba hacia una demanda millonaria. Hubo un mediador que es Alejandro Marley. Occhiato acepta un nuevo contrato con Flor Peña por varias razones, entre ellas, las tendencias en las redes", comenzó a contar acerca de los comentarios que empezaron a surgir luego de las críticas que defendían a la actriz.

Además, Bremer sostuvo que las conversaciones avanzaron tras un primer contacto que no había terminado de la mejor manera. "Aceptó esta llamada, hablaron bien. La primera no fue en buenos términos. Ayer hubo varios mensajes de Whatsapp y podría volver El show del verano, durante el Mundial", afirmó sobre la posibilidad de que el ciclo de streaming continúe.

Después del escándalo, salió a la luz la decisión que cambiaría el futuro de Florencia Peña en Luzu

Finalmente, aclaró que todavía no existe un entendimiento definitivo. "No hubo acuerdo pero sí un acuerdo de posiciones", indicó.

Esas versiones también fueron respaldadas por la periodista Natalie Weber en Intrusos (América), quien aseguró: "Flor no quiere llegar a ningún juicio, ni pedir ese monto de dinero. Están en comunicación y hay una probabilidad de que se reincorpore a Luzu".

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