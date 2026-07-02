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La cifra millonaria que Florencia Peña le reclama a Nicolás Occhiato tras su salida de Luzu TV

Ferando Burlando aseguró que el daño sufrido por la actriz "no hay forma de traducirlo en dinero". También cuestionó la decisión de levantar el programa que conducía junto a Marley.

DEMANDA MILLONARIA. Florencia Peña tomó una decisión tras su salida de Luzu TV.
DEMANDA MILLONARIA. Florencia Peña tomó una decisión tras su salida de Luzu TV. Foto gentileza primiciasya.com.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Florencia Peña demanda por 750 millones de pesos a Nicolás Occhiato y Luzu TV en Buenos Aires tras ser desvinculada por dar una noticia falsa sobre el padre de Messi en junio.
  • Tras difundirse la falsa muerte de Jorge Messi, el ciclo de Peña fue levantado. Su abogado, Fernando Burlando, argumenta que el error fue de producción y demandará por daños.
  • Este conflicto judicial podría sentar un precedente sobre la responsabilidad contractual y la protección de la imagen de las figuras públicas en el mercado del streaming local.
Resumen generado con IA

Un nuevo capítulo sumó la polémica salida de Florencia Peña de Luzu TV. Luego de que trascendiera el monto que la actriz reclamaría a Nicolás Occhiato y al canal de streaming tras su desvinculación, Fernando Burlando confirmó públicamente la cifra.

Hay que recordar que la artista fue desvinculada de su programa a mediados de junio luego de informar al aire la falsa muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi. Aunque la conductora pidió disculpas en reiteradas oportunidades, el episodio derivó en un fuerte repudio público y en el levantamiento del ciclo.

Se conocieron fuertes detalles sobre la negociación entre Florencia Peña y Luzu TV: "La actitud deja muchísimo que desear"

Se conocieron fuertes detalles sobre la negociación entre Florencia Peña y Luzu TV: La actitud deja muchísimo que desear

Hasta el momento, la cifra del reclamo había sido revelada por Barby Franco, esposa de Burlando, quien sostuvo que la actriz demandará a Occhiato y a Luzu TV por daños y perjuicios por un total de $750 millones, equivalentes a unos U$S500.000.

Burlando confirmó el monto del reclamo

El propio Fernando Burlando ratificó esa información durante una entrevista en Intrusos (América). "Estuvimos hablando de lo que era una indemnización y lo que era dañar, lastimar o romper una imagen como la de Florencia. En otros países sería muchísimo más", explicó el reconocido abogado, al dar a entender que esa es la suma pretendida e incluso consideró que debería ser más elevada.

"El daño que se le ha provocado a Florencia no hay forma de traducirlo en dinero. Ella está muy afectada, muy lastimada, después del error que cometió", añadió. 

Fernando Burlando confirmó que Florencia Peña analiza demandar a Nicolás Occhiato tras su salida de LUZU TV

Fernando Burlando confirmó que Florencia Peña analiza demandar a Nicolás Occhiato tras su salida de LUZU TV

También aclaró que el error cometido durante la emisión del programa estuvo vinculado a un equipo de producción que no pertenecía directamente a la actriz y recordó que ella buscó reparar inmediatamente la situación comunicándose con la familia de Messi.

"La conversación que tuvo con la mamá de Messi hizo que sanara rápido el tema. Igual no lo digiere, pobrecita, sabe que patinó y eso no significa que (Luzu TV) no tengan que respetar un contrato, cumplir ciertas pautas y fundamentalmente no quemarla o incinerarla y lastimarle tanto su intelecto", sostuvo.

La crítica a Luzu TV y la posibilidad de un juicio

Durante la entrevista, Burlando también cuestionó la decisión de levantar el programa que Florencia Peña compartía con Marley. "Creo que lo movieron en lo que son los vínculos y los interés y no la consideración a una trayectoria. Son dos personas exitosas, pero estas cuestiones no se tienen que decidir en caliente sino en frío", afirmó.

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Consultado por Rodrigo Lussich sobre si Nicolás Occhiato había llamado e insultado a Florencia Peña luego de la difusión de la falsa noticia, el abogado evitó responder de manera directa. "Nunca me lo dijo. Siempre que hablamos sobre este tema es en estado de desesperación o angustia. Hay cosas que directamente no las hablamos", señaló.

"Creo que sí, hay un ánimo de rescindir. Ellos lo quieren hacer de una manera, nosotros no consideramos su forma. Además, han lastimado muchísimo la imagen de Florencia". "Se aferran a un contrato, que tiene una cláusula y creen que a través de una comunicación podrían sortear la verdadera metida de pata que hicieron".

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