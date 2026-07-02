La cifra millonaria que Florencia Peña le reclama a Nicolás Occhiato tras su salida de Luzu TV

Burlando confirmó el monto del reclamo

El propio Fernando Burlando ratificó esa información durante una entrevista en Intrusos (América). "Estuvimos hablando de lo que era una indemnización y lo que era dañar, lastimar o romper una imagen como la de Florencia. En otros países sería muchísimo más", explicó el reconocido abogado, al dar a entender que esa es la suma pretendida e incluso consideró que debería ser más elevada.