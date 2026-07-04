"Nos va cada vez mejor": la tajante respuesta de Nicolás Occhiato ante los rumores de crisis en Luzu TV y la polémica con Flor Peña

Resumen para apurados
- Nicolás Occhiato desmintió desde Miami los rumores de crisis en Luzu TV tras la desvinculación de Florencia Peña y la amenaza de una demanda judicial millonaria.
- El conflicto surgió por la salida de Flor Peña tras difundir una noticia falsa. Su defensa evalúa demandar al canal por 720 millones de pesos, desatando rumores de crisis.
- Occhiato confía en el apoyo de su audiencia para mantener el crecimiento de Luzu TV, minimizando el impacto de disputas legales y asegurando la continuidad de sus proyectos.
Ante la creencia colectiva de que Luzu TV estaría atravesando uno de sus momentos más complicados, su conductor y fundador Nicolás Occhiato decidió poner un alto. En el cierre del último stream de su programa Nadie Dice Nada y desde la ciudad de Miami, en plena cobertura del Mundial, el productor hizo las afirmaciones que indicaron que el canal sigue a flote y que, con el apoyo de su comunidad, “nada de afuera puede meterse”.
Nicolás Occhiato hizo un contundente descargo tras los rumores de demanda económica por parte de Florencia Peña, luego del escándalo ocurrido a mediados de junio cuando la artista afirmó que el padre de Lionel Messi, Jorge Messi, había fallecido. El falso comunicado llevó a la desvinculación de la conductora del “Show del Verano” y a la baja del programa. A su vez, Peña estaría evaluando llevar a la Justicia a Luzu TV por una suma cercana a los $720 millones, según confirmó su abogado Fernando Burlando.
Nicolás Occhiato habló del presente del canal
En el cierre de la transmisión de Nadie Dice Nada, el conductor decidió despedirse con una reflexión que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a la polémica. Ante las versiones de una pérdida de auspiciantes y de un mal pasar del canal, Occhiato fue tajante: "No paramos de crecer, nos va cada vez mejor y nosotros somos muy felices haciendo lo que hacemos y eso no va a dejar de existir. Vamos a seguir yendo en búsqueda de eso", expresó.
Con una expresión sonriente y un ánimo renovado, Occhiato se respaldó en la audiencia que sigue por detrás el programa. "Gracias a la mejor comunidad del mundo, que es por la que estamos acá, por la que hacemos todo lo que hacemos. Es la nafta de seguir levantándonos todas las mañanas, a veces con menos ánimos que otras, por un montón de cosas que suceden, pero siempre con las ganas de hacer un buen programa para ustedes", afirmó.
Aguante Luzu locoooo, la mejor comunidad del mundo ð©·ð©·ð©· Al pie del caÃ±on toda la vidaaa â¨ #Nadiedicenada #Luzu pic.twitter.com/UFsiS9YZ0A— Comunidad Luzu PerÃº Oficial (@LuzutvPeru25) July 3, 2026
La respuesta indirecta ante la polémica por Flor Peña
Occhiato dejó entrever que los conflictos acechan pero que con el respaldo del público el efecto mengua. "Les juro que todo el cariño que mandan se recontra recibe, no es una forma de decirlo. Realmente nos pasan un montón de situaciones personales y cuestiones que nos afectan, pero cuando los leemos, los escuchamos o nos los cruzamos, no se imaginan lo queridos que nos hacen sentir", sostuvo.
El conductor cerró el envío con una frase que fue leída como un mensaje hacia quienes cuestionan al canal. "Mientras nosotros estemos unidos, y ustedes nos sigan bancando, nada de afuera puede meterse. Podemos lograr todo lo que queremos y seguir cumpliendo nuestros sueños. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos el lunes desde Buenos Aires".