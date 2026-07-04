"Nos va cada vez mejor": la tajante respuesta de Nicolás Occhiato ante los rumores de crisis en Luzu TV y la polémica con Flor Peña

Nicolás Occhiato habló del presente del canal

En el cierre de la transmisión de Nadie Dice Nada, el conductor decidió despedirse con una reflexión que muchos interpretaron como una respuesta indirecta a la polémica. Ante las versiones de una pérdida de auspiciantes y de un mal pasar del canal, Occhiato fue tajante: "No paramos de crecer, nos va cada vez mejor y nosotros somos muy felices haciendo lo que hacemos y eso no va a dejar de existir. Vamos a seguir yendo en búsqueda de eso", expresó.