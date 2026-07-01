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Se conocieron fuertes detalles sobre la negociación entre Florencia Peña y Luzu TV: "La actitud deja muchísimo que desear"

El abogado Fernando Burlando aseguró que el acuerdo con Luzu TV está "muy lejano" y reveló detalles sobre el episodio que habría marcado el quiebre definitivo entre la actriz y el canal de streaming.

TRAS EL ESCÁNDALO. Un acuerdo entre Florencia Peña y Nicolás Ochiatto estaría lejos de concretarse.
TRAS EL ESCÁNDALO. Un acuerdo entre Florencia Peña y Nicolás Ochiatto estaría lejos de concretarse. Foto/Exitoina.
Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • El abogado Fernando Burlando afirmó este miércoles que el acuerdo entre Florencia Peña y Luzu TV está lejano debido a la mala actitud de la productora tras la salida de la actriz.
  • El conflicto escaló tras la salida de Peña del canal de Nicolás Occhiato. Burlando señaló que Luzu TV cometió errores y que la solución sería rescindir el contrato como corresponde.
  • El abogado advirtió un grave perjuicio y no descartó iniciar acciones legales si se cruzan los límites, mientras la actriz mantiene su defensa de la libertad de prensa.
Resumen generado con IA

La controversia entre Florencia Peña y Nicolás Occhiato volvió a instalarse este miércoles en el centro de la escena mediática, luego de que trascendieran nuevos detalles sobre el estado de las negociaciones entre la actriz y Luzu TV.

Según fuentes cercanas al caso, las conversaciones entre Peña y la plataforma atraviesan un momento crítico. Las posiciones de ambas partes continúan "muy alejadas" y, por el momento, no existen señales concretas de un acercamiento que permita destrabar el conflicto.

Florencia Peña apuntó contra Nico Occhiato tras su salida de Luzu TV: "Tuvo falta de empatía"

Florencia Peña apuntó contra Nico Occhiato tras su salida de Luzu TV: Tuvo falta de empatía

En ese contexto, el abogado de la actriz, Fernando Burlando, fue contundente al describir el estado de la negociación. En diálogo con LAM (América), sostuvo que "el acuerdo está muy lejano" y cuestionó el accionar de la plataforma al afirmar que "la actitud de Luzu deja muchísimo que desear", en referencia al manejo del caso tras el escándalo.

Polémica entre Florencia Peña y Luzu TV 

También consideró que "todos deberíamos reconocer nuestros errores" y remarcó que la salida posible sería "resolver el contrato como corresponde". Sin embargo, advirtió que actualmente "no estamos en esa instancia".

La fuerte reacción de Migue Granados tras el escándalo en Luzu que involucra a Nicolás Occhiato y Florencia Peña

La fuerte reacción de Migue Granados tras el escándalo en Luzu que involucra a Nicolás Occhiato y Florencia Peña

Además, Burlando hizo referencia al impacto que tuvo el episodio al hablar del "grave perjuicio generado" y aclaró que Peña mantiene su postura de "defensa de la libertad de prensa", aunque no descartó avanzar con acciones si considera que se cruzan límites legales.

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