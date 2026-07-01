Se conocieron fuertes detalles sobre la negociación entre Florencia Peña y Luzu TV: "La actitud deja muchísimo que desear"

En ese contexto, el abogado de la actriz, Fernando Burlando, fue contundente al describir el estado de la negociación. En diálogo con LAM (América), sostuvo que "el acuerdo está muy lejano" y cuestionó el accionar de la plataforma al afirmar que "la actitud de Luzu deja muchísimo que desear", en referencia al manejo del caso tras el escándalo.