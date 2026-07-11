Política

Reforma electoral: el sistema de colectoras divide al oficialismo y enciende alarmas en la oposición

Desde el entorno del jefe de Gabinete, Diego Santilli -principal negociador de la reforma-, intentan bajarle el tono a la polémica.

CASA ROSADA. Las decisiones libertarias ante el escenario electoral.
CASA ROSADA. Las decisiones libertarias ante el escenario electoral.
Hace 45 Min

Resumen para apurados

  • El Gobierno argentino busca reinstaurar las listas colectoras para negociar con gobernadores la eliminación de las PASO, lo que desató una fuerte polémica política actual.
  • La iniciativa, negociada para sumar apoyo provincial, choca con el rechazo de la ministra Bullrich y del PRO, recordando que Mauricio Macri prohibió este sistema en 2019.
  • El debate abre grietas internas en el oficialismo y tensa la alianza con el PRO, mientras la oposición advierte sobre un grave retroceso en la transparencia electoral futura.
Resumen generado con IA

La intención del Gobierno nacional de reflotar el sistema de "colectoras" como moneda de cambio para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) desató una tormenta política. Aunque la propuesta aún no se ha formalizado en un proyecto de ley, el debate ya genera grietas dentro de La Libertad Avanza (LLA), incomoda a sus aliados estratégicos y aglutina un rechazo mayoritario en el arco opositor, que califica la medida como un "retroceso institucional".

La mesa chica del poder: fecha electoral definida, colectoras en debate y la candidatura de “ella”

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La resistencia de Bullrich

La mayor sorpresa surgió desde las propias filas oficialistas. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado, manifestó abiertamente su desacuerdo, al calificar a las colectoras como un método que "deforma el sistema electoral". 

Patricia Bullrich marcó distancia sobre las "colectoras", pero ratificó su ofensiva contra las PASO

Patricia Bullrich marcó distancia sobre las colectoras, pero ratificó su ofensiva contra las PASO

Este desmarque de la Casa Rosada no es aislado; refleja una tensión de principios en un sector que históricamente criticó estas "trampas" electorales.

Desde el entorno del jefe de Gabinete, Diego Santilli -principal negociador de la reforma-, intentan bajarle el tono a la polémica argumentando que la propuesta está "verde" y que surgió de una demanda de los gobernadores provinciales más que de un deseo propio. 

El gobierno de Milei busca negociar con gobernadores para impulsar las colectoras en la reforma electoral

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Para intentar acercar posiciones con Bullrich, algunos sectores de LLA ensayan una distinción técnica: hablan de "adhesiones" en lugar de colectoras, una sutileza que no logra disipar las dudas sobre la transparencia y simplicidad del voto que el propio Gobierno prometió defender con la Boleta Única de Papel.

Entre la negociación y el silencio del PRO

Según el Gobierno, las colectoras son una herramienta de seducción para los gobernadores, cuyos legisladores son clave para alcanzar las mayorías necesarias en el Congreso. Sin embargo, la estrategia parece estar empantanada. El senador Agustín Coto confirmó que, por ahora, no hay nada formal sobre la mesa, lo que dilata definiciones clave.

Por su parte, el PRO mantiene una cautela expectante. Cristian Ritondo, jefe de la bancada en Diputados, reclama una propuesta oficial para iniciar la discusión, pero el partido fundado por Mauricio Macri tiene un dilema ético: fue el propio Macri quien, por decreto en 2019, prohibió las colectoras por considerar que "generan confusión y falta de equidad". 

No obstante, sectores del PRO bonaerense ven en este sistema un posible "resguardo" para no quedar desprotegidos ante eventuales cierres de listas arbitrarios por parte de los armadores libertarios en 2027.

De las críticas de "ley de lemas" a la ironía de Jaldo

La oposición dura y los bloques independientes fueron categóricos. Figuras de la Coalición Cívica y del radicalismo comparan las colectoras con la cuestionada "Ley de Lemas", al asegurar que es una "artimaña del siglo XX" que atenta contra la claridad del proceso. Para muchos, permitir que múltiples listas legislativas tributen a un mismo candidato ejecutivo solo busca fragmentar la oferta y confundir al electorado.

Incluso los gobernadores tradicionalmente "dialoguistas" han marcado distancia. El gobernador, Osvaldo Jaldo, apeló a la ironía al señalar la contradicción de los dirigentes de LLA que criticaron los "acoples" tucumanos y ahora impulsan algo similar a nivel nacional. Por su parte, el catamarqueño Raúl Jalil, aunque apoya eliminar las PASO por su alto costo, rechazó de plano las colectoras. "La discusión de los candidatos tiene que volver a los partidos políticos", remarcó. 

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