Reforma electoral: el sistema de colectoras divide al oficialismo y enciende alarmas en la oposición

La intención del Gobierno nacional de reflotar el sistema de "colectoras" como moneda de cambio para eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) desató una tormenta política. Aunque la propuesta aún no se ha formalizado en un proyecto de ley, el debate ya genera grietas dentro de La Libertad Avanza (LLA), incomoda a sus aliados estratégicos y aglutina un rechazo mayoritario en el arco opositor, que califica la medida como un "retroceso institucional".