El Gobierno nacional analiza implementar colectoras como moneda de cambio con los gobernadores

El radicalismo

El principal foco de la estrategia oficial está orientado a seducir al radicalismo, cuyos votos resultan indispensables en el Senado, cámara por donde ingresó el proyecto. Sin embargo, el margen de maniobra de Santilli se presenta complejo en la Cámara alta, dado que los gobernadores de la UCR poseen una influencia limitada sobre sus representantes legislativos. Casos como el de Carlos Sadir en Jujuy, que carece de senadores propios, o las posiciones autónomas de los representantes de Santa Fe y Corrientes —donde el jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi, promueve un proyecto alternativo para hacer las PASO optativas—, evidencian la fragmentación del tablero federal. Por su parte, el PRO ha manifestado su voluntad de avanzar con la agenda del Gobierno, pero mantiene bajo reserva su postura definitiva sobre la eliminación de las primarias.