El gobierno de Milei busca negociar con gobernadores para impulsar las colectoras en la reforma electoral

No obstante, la propuesta que analiza la Casa Rosada no replica el sistema utilizado en el pasado. El objetivo es adaptarlo al nuevo esquema de Boleta Única de Papel y a un escenario en el que las PASO sean suspendidas. Incluso, el Gobierno trabaja en una nueva denominación para evitar la carga negativa asociada al término "colectoras", prohibido para las elecciones nacionales de 2019 mediante un decreto firmado por el entonces presidente Mauricio Macri.