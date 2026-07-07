El gobierno de Milei busca negociar con gobernadores para impulsar las colectoras en la reforma electoral
La Casa Rosada quiere conversar con mandatarios provinciales para medir el respaldo a un esquema que permitiría acompañar la candidatura presidencial del mandatario libertario con distintas listas legislativas.
Resumen para apurados
- El gobierno de Milei negocia actualmente en Argentina con gobernadores una reforma electoral que habilite listas colectoras para consolidar el apoyo a su reelección en 2027.
- Diseñada por Karina Milei y operada por Diego Santilli, la iniciativa busca adaptar el sistema a la Boleta Única de Papel y suplantar las PASO mediante acuerdos provinciales.
- Este cambio permitiría a los gobernadores mantener autonomía legislativa y apoyos cruzados, aunque genera debate por su compatibilidad técnica con la Boleta Única de Papel.
La reforma política volvió a ocupar un lugar central en la agenda del gobierno de Javier Milei, que intensificó las negociaciones con los gobernadores para reunir el respaldo necesario a un proyecto que habilite un esquema similar al de las listas colectoras.
En la Casa Rosada consideran que el apoyo de los mandatarios provinciales será clave para avanzar con los cambios electorales en el Congreso nacional y comenzaron a sondear el nivel de aceptación de la propuesta antes de enviar una iniciativa formal.
Con ese objetivo, Diego Santilli recibió la instrucción de abrir conversaciones con los distintos distritos para evaluar la viabilidad política del mecanismo, que el oficialismo pretende adaptar a la Boleta Única de Papel (BUP). La iniciativa forma parte de la estrategia diseñada para reemplazar el rol ordenador que hasta ahora cumplían las PASO y fortalecer la construcción de una coalición electoral que respalde la reelección de Javier Milei.
El proyecto es impulsado por Karina Milei y por Eduardo "Lule" Menem, quienes mantienen conversaciones con gobernadores y dirigentes aliados para diseñar una alternativa que permita suspender las primarias abiertas nacionales sin cerrar los espacios de representación de las fuerzas que integran una misma alianza, consignó el diario "Ámbito".
El planteo resulta especialmente atractivo para varios oficialismos provinciales. Bajo este esquema, los gobernadores podrían respaldar la candidatura presidencial de Milei y, al mismo tiempo, conservar autonomía para definir sus propias listas de diputados y senadores nacionales, evitando quedar absorbidos por la estructura libertaria en sus territorios y manteniendo capacidad de negociación con la Casa Rosada.
Para el oficialismo, en cambio, el beneficio radica en ampliar el respaldo territorial a la candidatura presidencial de Milei en 2027, aun cuando eso implique ceder parte del control sobre las listas legislativas en algunos distritos. En el entorno de Karina Milei consideran que la prioridad es consolidar una amplia coalición electoral alrededor de la figura presidencial y resolver posteriormente la conformación parlamentaria.
Las listas colectoras permiten que distintas listas de legisladores o cargos locales adhieran a una misma candidatura ejecutiva. En la práctica, varias nóminas de diputados o senadores podrían acompañar la boleta presidencial de Milei sin necesidad de integrar una única lista legislativa.
No obstante, la propuesta que analiza la Casa Rosada no replica el sistema utilizado en el pasado. El objetivo es adaptarlo al nuevo esquema de Boleta Única de Papel y a un escenario en el que las PASO sean suspendidas. Incluso, el Gobierno trabaja en una nueva denominación para evitar la carga negativa asociada al término "colectoras", prohibido para las elecciones nacionales de 2019 mediante un decreto firmado por el entonces presidente Mauricio Macri.
Entre las alternativas en estudio figura mantener una única línea para la categoría presidencial y habilitar dos opciones para los cargos legislativos nacionales, de manera que una misma candidatura a presidente pueda estar acompañada por distintas listas de diputados o senadores.
La eventual implementación del mecanismo también abre un debate sobre su compatibilidad con la Boleta Única de Papel, vigente desde las elecciones nacionales de 2025. En el Ejecutivo nacional y en los equipos legislativos analizan cómo articular ambos sistemas, ya que actualmente no existe una regulación que contemple múltiples listas legislativas asociadas a una misma candidatura presidencial.
La reforma electoral integra un paquete de iniciativas que comenzó a discutirse en las últimas semanas dentro de la mesa política del Gobierno. Entre las prioridades figuran la suspensión de las PASO, cambios en el régimen electoral y otros proyectos que el oficialismo pretende enviar al Congreso antes de fin de año.
En Balcarce 50 aspiran a cerrar las negociaciones durante las próximas semanas y obtener una definición parlamentaria antes de septiembre, para luego avanzar en la construcción de acuerdos distrito por distrito con gobernadores, intendentes y fuerzas políticas aliadas.
Posición de Jaldo
El gobernador Osvaldo Jaldo aclaró que hasta aquí los gobernadores no fueron informados sobre la idea de la gestión de Javier Milei.
“Escuchábamos a La Libertad Avanza quejarse de los acoples en Tucumán, y resulta que ahora parecería que las colectoras viven desde Buenos Aires hacia el interior del país. Alguien de La Libertad Avanza, alguien que ha venido cuestionando siempre los acoples aquí en la provincia tendrá que explicar a los tucumanos qué diferencia hay con los acoples. Por qué ahora sí colectoras y antes no”, expuso este lunes entre risas.