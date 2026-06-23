EconomíaNoticias económicas

Créditos hipotecarios: cuánto hay que ganar para comprar una vivienda de U$S100.000 o U$S150.000

El regreso de los préstamos hipotecarios reactivó el mercado inmobiliario, pero acceder a una vivienda todavía exige un importante ahorro previo y altos ingresos familiares. Cuáles son los números que hoy manejan los especialistas.

Aunque reaparecieron algunas líneas de crédito hipotecario, la inflación y los ingresos informales continúan dificultando el acceso a una vivienda.
Aunque reaparecieron algunas líneas de crédito hipotecario, la inflación y los ingresos informales continúan dificultando el acceso a una vivienda.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Para comprar viviendas de U$S100.000 o U$S150.000 en Argentina, las familias necesitan actualmente ingresos de $3,2 a $4,8 millones para calificar a los nuevos créditos.
  • Aunque la vuelta de los préstamos reactivó el sector inmobiliario con unas 2.100 operaciones mensuales, el acceso exige un ahorro previo de hasta U$S47.000 y afrontar la inflación.
  • Se prevé un mercado más dinámico por la competencia bancaria, pero analistas advierten que la volatilidad del dólar y la pérdida del salario real representan los mayores riesgos.
Resumen generado con IA

Los créditos hipotecarios volvieron a convertirse en una alternativa para miles de familias que buscan acceder a la vivienda propia. Aunque el mercado dejó atrás el fuerte crecimiento de los primeros meses y atraviesa una etapa de mayor estabilidad, el financiamiento continúa impulsando las operaciones inmobiliarias.

Actualmente, especialistas estiman que se realizan unas 900 operaciones mensuales con crédito en la Ciudad de Buenos Aires y alrededor de 1.200 en la provincia de Buenos Aires, cifras similares a las registradas durante septiembre de 2024

¿Cuánto dinero hace falta para comprar una vivienda de U$S100.000?

Según simulaciones realizadas por Hola CasaClara, una familia que quiera adquirir una propiedad valuada en U$S100.000 deberá contar con un ahorro previo de entre U$S28.000 y U$S32.000, monto que incluye el anticipo, los gastos de escritura y otros costos administrativos.

El crédito cubriría aproximadamente U$S75.000 y, financiado a 30 años, implicaría una cuota inicial cercana a $765.000 mensuales.

Para acceder al préstamo, el grupo familiar debería demostrar ingresos netos de aproximadamente $3,2 millones por mes. Por ejemplo, una pareja con dos salarios de $1,6 millones cada uno podría calificar.

Comprar una vivienda de U$S150.000: cuánto hay que ganar

En el caso de una propiedad de U$S150.000, el ahorro previo requerido aumenta considerablemente.

Los especialistas calculan que será necesario disponer de entre U$S42.000 y U$S47.000, mientras que el crédito hipotecario ascendería a unos U$S112.500.

En este escenario, la cuota inicial ronda los $1.148.000 mensuales y los ingresos familiares necesarios trepan hasta aproximadamente $4,8 millones mensuales, equivalente a dos salarios de $2,4 millones cada uno.

Los números clave

Para una vivienda de U$S100.000

Capital propio: entre U$S28.000 y U$S32.000.

Crédito: alrededor de U$S75.000.

Cuota inicial: $765.000.

Ingreso familiar recomendado: $3,2 millones mensuales.

Para una vivienda de U$S150.000

Capital propio: entre U$S42.000 y U$S47.000.

Crédito: aproximadamente U$S112.500.

Cuota inicial: $1.148.000.

Ingreso familiar recomendado: $4,8 millones mensuales.

Qué factores conviene analizar antes de sacar un crédito hipotecario

Los especialistas coinciden en que no alcanza con mirar únicamente la cuota inicial. También es fundamental evaluar la evolución de los salarios, la inflación, la estabilidad laboral y el comportamiento del dólar, especialmente en los créditos ajustados por UVA.

Además, recomiendan prestar atención al Costo Financiero Total (CFT), ya que incluye seguros y otros cargos que no aparecen reflejados en la tasa nominal del préstamo.

Otro error frecuente es calcular solamente el anticipo y olvidar los gastos de escritura, impuestos y costos bancarios, que pueden representar varios miles de dólares adicionales.

Qué puede pasar con las cuotas

El mercado espera un segundo semestre algo más dinámico gracias a una mayor competencia entre bancos, posibles bajas en las tasas de interés y condiciones de acceso más flexibles.

Sin embargo, los analistas advierten que el principal riesgo continúa siendo una fuerte variación del dólar o un deterioro del poder adquisitivo de los salarios, factores que pueden afectar la capacidad de pago de las familias.

Por ese motivo, antes de solicitar un crédito hipotecario, los expertos aconsejan realizar simulaciones, obtener una precalificación bancaria y procurar que la cuota mensual no supere el 25% de los ingresos familiares.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad
1

Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026
2

Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026

Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios
3

Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios

Entre El Manantial y San Pablo: durante décadas hubo un camino en el terreno que piden desafectar
4

Entre El Manantial y San Pablo: durante décadas hubo un camino en el terreno que piden desafectar

“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos
5

“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos

Ranking notas premium
En una escalada del conflicto interno, el camarista Moisá demandó a la Corte y a la provincia
1

En una escalada del conflicto interno, el camarista Moisá demandó a la Corte y a la provincia

Quién es y qué hace Víctor Daniel Zanotta, el maestro de Delfín Gallo que inspira al país
2

Quién es y qué hace Víctor Daniel Zanotta, el maestro de Delfín Gallo que inspira al país

Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios
3

Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios

Entre El Manantial y San Pablo: durante décadas hubo un camino en el terreno que piden desafectar
4

Entre El Manantial y San Pablo: durante décadas hubo un camino en el terreno que piden desafectar

Recuerdos fotográficos: 1909. El sorpresivo casamiento de Lola Mora con su ayudante
5

Recuerdos fotográficos: 1909. El sorpresivo casamiento de Lola Mora con su ayudante

Más Noticias
“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos

“Los estadounidenses deberíamos poder divertirnos así con nuestra selección”: la reflexión de una texana tras convivir con hinchas argentinos

Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

Abrió las puertas de su casa para que sus vecinos vieran Argentina-Austria en un pueblo sin electricidad

Horóscopo chino: los signos que encontrarán la estabilidad en los últimos días de junio, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que encontrarán la estabilidad en los últimos días de junio, según Ludovica Squirru

Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026

Argelia venció 2-1 a Jordania y confirmó la clasificación de Argentina como líder del Grupo J del Mundial 2026

Entre El Manantial y San Pablo: durante décadas hubo un camino en el terreno que piden desafectar

Entre El Manantial y San Pablo: durante décadas hubo un camino en el terreno que piden desafectar

Cabrera y Abdala, candidatos al Rectorado de la UNT: “Las próximas autoridades deben surgir de un proceso que genere confianza”

Cabrera y Abdala, candidatos al Rectorado de la UNT: “Las próximas autoridades deben surgir de un proceso que genere confianza”

Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios

Messi brilla en medio de líderes opacos, gritones y autoritarios

“Miguelón” Figueroa ya acumula condenas por 73 años

“Miguelón” Figueroa ya acumula condenas por 73 años

Comentarios