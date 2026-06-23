Créditos hipotecarios: cuánto hay que ganar para comprar una vivienda de U$S100.000 o U$S150.000
El regreso de los préstamos hipotecarios reactivó el mercado inmobiliario, pero acceder a una vivienda todavía exige un importante ahorro previo y altos ingresos familiares. Cuáles son los números que hoy manejan los especialistas.
Resumen para apurados
- Para comprar viviendas de U$S100.000 o U$S150.000 en Argentina, las familias necesitan actualmente ingresos de $3,2 a $4,8 millones para calificar a los nuevos créditos.
- Aunque la vuelta de los préstamos reactivó el sector inmobiliario con unas 2.100 operaciones mensuales, el acceso exige un ahorro previo de hasta U$S47.000 y afrontar la inflación.
- Se prevé un mercado más dinámico por la competencia bancaria, pero analistas advierten que la volatilidad del dólar y la pérdida del salario real representan los mayores riesgos.
Los créditos hipotecarios volvieron a convertirse en una alternativa para miles de familias que buscan acceder a la vivienda propia. Aunque el mercado dejó atrás el fuerte crecimiento de los primeros meses y atraviesa una etapa de mayor estabilidad, el financiamiento continúa impulsando las operaciones inmobiliarias.
Actualmente, especialistas estiman que se realizan unas 900 operaciones mensuales con crédito en la Ciudad de Buenos Aires y alrededor de 1.200 en la provincia de Buenos Aires, cifras similares a las registradas durante septiembre de 2024
¿Cuánto dinero hace falta para comprar una vivienda de U$S100.000?
Según simulaciones realizadas por Hola CasaClara, una familia que quiera adquirir una propiedad valuada en U$S100.000 deberá contar con un ahorro previo de entre U$S28.000 y U$S32.000, monto que incluye el anticipo, los gastos de escritura y otros costos administrativos.
El crédito cubriría aproximadamente U$S75.000 y, financiado a 30 años, implicaría una cuota inicial cercana a $765.000 mensuales.
Para acceder al préstamo, el grupo familiar debería demostrar ingresos netos de aproximadamente $3,2 millones por mes. Por ejemplo, una pareja con dos salarios de $1,6 millones cada uno podría calificar.
Comprar una vivienda de U$S150.000: cuánto hay que ganar
En el caso de una propiedad de U$S150.000, el ahorro previo requerido aumenta considerablemente.
Los especialistas calculan que será necesario disponer de entre U$S42.000 y U$S47.000, mientras que el crédito hipotecario ascendería a unos U$S112.500.
En este escenario, la cuota inicial ronda los $1.148.000 mensuales y los ingresos familiares necesarios trepan hasta aproximadamente $4,8 millones mensuales, equivalente a dos salarios de $2,4 millones cada uno.
Los números clave
Para una vivienda de U$S100.000
Capital propio: entre U$S28.000 y U$S32.000.
Crédito: alrededor de U$S75.000.
Cuota inicial: $765.000.
Ingreso familiar recomendado: $3,2 millones mensuales.
Para una vivienda de U$S150.000
Capital propio: entre U$S42.000 y U$S47.000.
Crédito: aproximadamente U$S112.500.
Cuota inicial: $1.148.000.
Ingreso familiar recomendado: $4,8 millones mensuales.
Qué factores conviene analizar antes de sacar un crédito hipotecario
Los especialistas coinciden en que no alcanza con mirar únicamente la cuota inicial. También es fundamental evaluar la evolución de los salarios, la inflación, la estabilidad laboral y el comportamiento del dólar, especialmente en los créditos ajustados por UVA.
Además, recomiendan prestar atención al Costo Financiero Total (CFT), ya que incluye seguros y otros cargos que no aparecen reflejados en la tasa nominal del préstamo.
Otro error frecuente es calcular solamente el anticipo y olvidar los gastos de escritura, impuestos y costos bancarios, que pueden representar varios miles de dólares adicionales.
Qué puede pasar con las cuotas
El mercado espera un segundo semestre algo más dinámico gracias a una mayor competencia entre bancos, posibles bajas en las tasas de interés y condiciones de acceso más flexibles.
Sin embargo, los analistas advierten que el principal riesgo continúa siendo una fuerte variación del dólar o un deterioro del poder adquisitivo de los salarios, factores que pueden afectar la capacidad de pago de las familias.
Por ese motivo, antes de solicitar un crédito hipotecario, los expertos aconsejan realizar simulaciones, obtener una precalificación bancaria y procurar que la cuota mensual no supere el 25% de los ingresos familiares.