Adiós a una leyenda: murió Antonio Rattín, el eterno capitán de Boca y la Selección Argentina

A lo largo de sus 14 años en el club de la Ribera, el "Rata" se erigió como el termómetro del equipo. Su altura y su presencia física lo hacían inexpugnable en el juego aéreo, pero fue su personalidad la que lo transformó en el gran capitán. Para los hinchas xeneizes, Rattín no solo era un jugador; era la extensión del espíritu del club dentro del campo de juego.