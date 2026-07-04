Creyó que su convocatoria era spam: quién es el defensor de Cabo Verde reclutado por LinkedIn que amargó a Argentina

Cabo Verde le dio un susto a la Argentina. En el partido del viernes por la clasificación a Octavos de final llevaron a la albiceleste a una disputa agónica en la que igualaron los tantos que la actual campeona lograba anotar. Un pequeño archipiélago africano que clasificó por primera vez al Mundial, empató con España, eliminó a Uruguay y convocó a algunos de sus jugadores por una plataforma de empleos, hizo estremecer a los argentinos y sorprendió al planeta este viernes.