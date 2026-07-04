Creyó que su convocatoria era spam: quién es el defensor de Cabo Verde reclutado por LinkedIn que amargó a Argentina
Roberto "Pico" Lopes fue uno de los defensores encargados de marcar a Lionel Messi. Dejó su trabajo de banquero, se dedicó al fútbol y se unió a la Selección a través de un mensaje por LinkedIn.
Resumen para apurados
- El defensor de Cabo Verde Roberto Lopes, reclutado por LinkedIn, enfrentó a la Argentina de Messi este viernes en el Mundial 2026 tras dejar su empleo bancario por el fútbol.
- Lopes, de origen irlandés, ignoró un mensaje en portugués del DT de Cabo Verde en 2018 creyendo que era spam. Tras recibir otro en inglés, aceptó unirse y debutó en el año 2019.
- El partido consolidó la hazaña histórica de Cabo Verde en el Mundial y demostró el éxito de la captación digital de talentos, abriendo nuevas vías para selecciones menores.
Cabo Verde le dio un susto a la Argentina. En el partido del viernes por la clasificación a Octavos de final llevaron a la albiceleste a una disputa agónica en la que igualaron los tantos que la actual campeona lograba anotar. Un pequeño archipiélago africano que clasificó por primera vez al Mundial, empató con España, eliminó a Uruguay y convocó a algunos de sus jugadores por una plataforma de empleos, hizo estremecer a los argentinos y sorprendió al planeta este viernes.
Entre los diversos perfiles que llegaron a la Selección caboverdiana, entre los que está Vozinha, el arquero revelación de la Copa del Mundo de 40 años que en sus vacaciones se desempeñaba como profesor de voley playa en su isla natal, se encuentra Roberto “Pico” Lopes, otro de los miembros del plantel africano que dejó en claro que el fútbol sigue siendo territorio donde los imposibles encuentran una oportunidad.
Una convocatoria que parecía una estafa virtual
Roberto “Pico” Lopes creyó que su convocatoria al Mundial era un correo de spam. Su historia está lejos de los grandes procesos de scouting, traspasos y millonarios fichajes. Nacido y criado en Irlanda, hijo de inmigrantes caboverdianos, jamás imaginó que terminaría jugando la cita máxima con la selección de sus raíces.
Lopes tiene 34 años y nació en 1992, en Dublín. Su madre es irlandesa y su padre caboverdiano. El defensor que deslumbró junto a su Selección en los partidos hasta 16avos de final fue asesor en un banco mientras jugaba al fútbol de manera amateur. Pero en 2017, el rumbo lo llevó por fuera del ámbito bancario.
El mensaje de LinkedIn que lo cambió todo
Por ese año, Lopes llegó a la primera división irlandesa. Se desempeñó en Shamrock Rovers hasta que un año más tarde, recibió un mensaje en LinkedIn de Rui Águas, entrenador de Cabo Verde, que estaba reclutando jugadores con ascendencia caboverdiana para representar a la selección.
Como el mensaje estaba en portugués, idioma oficial de Cabo Verde, Lopes lo ignoró, creyendo que era una estafa o un intento de spam, sembrando la sospecha de una Selección nacional que contactaba a sus futbolistas por una red social de empleos. Pero la propuesta era real.
De asesor de banco a la Copa del Mundo
La Federación de Cabo Verde había iniciado una búsqueda mundial de jugadores con ascendencia caboverdiana y encontró en Lopes el perfil ideal para reforzar al seleccionado. Nueve meses después, Lopes recibió otro mensaje del entrenador, esta vez en inglés, y aceptó el ofrecimiento.
Allí conoció a muchos de sus compañeros recién en la concentración y terminó convirtiéndose en una pieza importante del equipo de Bubista. Debutó oficialmente en 2019 y, desde entonces, jugó 48 partidos, incluidos los tres de la fase de grupos del Mundial, en los que fue titular y disputó todos los minutos.
El partido más importante de Cabo Verde frente a Lionel Messi
“La experiencia me abrió la mente, ya que me permitió visitar lugares que nunca habría conocido, interiorizarme de la cultura africana y aprender el idioma. Transformó mi trayectoria y mi vida personal”, reveló el defensor en un comentario citado por TN.
Su carrera siempre transcurrió lejos de las grandes vidrieras internacionales. Sin embargo, encontró en la selección el escenario que nunca había tenido a nivel de clubes. En este Mundial confirmó esa apuesta. Su solidez defensiva fue clave para que Cabo Verde avanzara de ronda y se enfrentó a la actual campeona del mundo con lucidez, marcando a Lionel Messi en el partido más importante de la historia de su país.