"Esto es Boca": el orgulloso posteo del "Xeneize" para celebrar el tremendo quite salvador de Leandro Paredes ante Egipto

La jugada de Paredes ya se metió directo en el plano de las acciones más determinantes del certamen, agigantándose con el correr de los minutos. En una tarde donde la "Scaloneta" tuvo que remar desde atrás para meterse entre los ocho mejores del planeta, el mediocampista central demostró el peso de su personalidad, ganándose los aplausos de todo un país y el mimo especial de los hinchas de su club.