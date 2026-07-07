Copa del Mundo

"Esto es Boca": el orgulloso posteo del "Xeneize" para celebrar el tremendo quite salvador de Leandro Paredes ante Egipto

El capitán del club de La Ribera se vistió de héroe en el epílogo del partido al cortar una contra letal de los "Faraones" que podría haber cambiado la historia. Tras el agónico 3-2 de Enzo Fernández, las redes oficiales del club sacaron pecho por su gran emblema.

FIGURA. Paredes fue uno de los mejores de la cancha y Boca lo celebró.
FIGURA. Paredes fue uno de los mejores de la cancha y Boca lo celebró.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Boca Juniors celebró en redes la salvadora jugada de Leandro Paredes ante Egipto en el Mundial de Atlanta, acción clave que evitó la derrota argentina y selló el pase a cuartos.
  • El corte ocurrió en tiempo de descuento durante un contraataque letal. Tras la salvada de Paredes, Enzo Fernández anotó el 3-2 definitivo que desató el festejo xeneize.
  • La acción posiciona a Paredes como referente clave de la Selección en el Mundial y refuerza su vínculo con Boca, mientras el equipo de Scaloni se prepara para los cuartos.
Resumen generado con IA

Se jugaba el tiempo de descuento en Atlanta y el partido estaba completamente roto. Con la selección argentina jugada en ataque buscando la victoria, Egipto recuperó la pelota y armó una réplica letal comandada por Omar Marmoush. La jugada presagiaba un final infeliz para una tarde cargada de sufrimiento albiceleste, pero en ese instante decisivo se interpuso la gran figura del encuentro: Leandro Paredes.

El número 5 de la Selección, que además lleva la cinta de capitán en Boca Juniors, metió un cruce quirúrgico y milimétrico para extirparle el balón al atacante egipcio. La espectacular maniobra defensiva impidió lo que hubiese sido un golpe letal para los dirigidos por Lionel Scaloni y justificó con creces su presencia en el once titular. Apenas unos instantes después de esa salvación providencial, la jugada cobró dimensiones históricas gracias al frentazo de Enzo Fernández que estampó el 3-2 definitivo y decretó el pasaje a cuartos de final.

El folklore "xeneize" en las redes oficiales

Como era de esperarse, la heroica acción de Paredes no pasó inadvertida en el mundo digital y desató una oleada de orgullo en la Ribera. Las cuentas oficiales de la institución xeneize no tardaron en sacar pecho por su gran referente, compartiendo el video del corte con una publicación bien concisa y fiel a la identidad de la institución.

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"Esto es Boca 🚬", fue la frase elegida por las plataformas del club tras la clasificación argentina, graficando el temple, el sacrificio y la garra característica de su futbolista insignia en las paradas más calientes de la Copa del Mundo.

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La jugada de Paredes ya se metió directo en el plano de las acciones más determinantes del certamen, agigantándose con el correr de los minutos. En una tarde donde la "Scaloneta" tuvo que remar desde atrás para meterse entre los ocho mejores del planeta, el mediocampista central demostró el peso de su personalidad, ganándose los aplausos de todo un país y el mimo especial de los hinchas de su club.

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