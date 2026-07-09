“No puede seguir”: el furibundo ataque de Romario contra Carlo Ancelotti tras la histórica eliminación de Brasil del Mundial
"O Baixinho" estalló en su canal de YouTube tras la durísima derrota de la "Verdeamarela" por 2-1 ante Noruega en los octavos de final. Aseguró que si fuera presidente de la federación le habría roto el contrato al italiano en el mismísimo vestuario: “Es un fiasco y una vergüenza”.
Resumen para apurados
- El exfutbolista Romário exigió rescindir el contrato de Carlo Ancelotti tras la histórica eliminación de Brasil ante Noruega en octavos del Mundial 2026 en Nueva Jersey.
- La caída 2-1 ante la Noruega de Haaland en octavos, sumada al penal errado de Guimarães, provocó la eliminación de Brasil más prematura en un Mundial desde Italia 1990.
- La temprana eliminación desata una profunda crisis en la Confederación Brasileña de Fútbol y abre un fuerte debate sobre el futuro de la conducción técnica del seleccionado.
El tremendo golpazo que significó la eliminación prematura de Brasil en el Mundial 2026 todavía hace temblar los cimientos del fútbol sudamericano. La histórica caída por 2-1 ante la Noruega de Erling Haaland en la ronda de los octavos de final caló hondo en los hinchas, pero nadie fue tan explícito y letal para desahogar su bronca como Romario. El legendario campeón del mundo en Estados Unidos 1994 destrozó públicamente el ciclo de Carlo Ancelotti y exigió la destitución inmediata del director técnico italiano, considerando inadmisible su continuidad al frente del pentacampeón.
A través de su canal oficial de YouTube (RomarioTV), el exdelantero del Barcelona no anduvo con vueltas a la hora de analizar el presente de la "Canarinha" y apuntó directo contra la gestión del estratega europeo, exigiendo una postura drástica por parte de la dirigencia de la Confederación Brasileña de Fútbol.
“Ayer lo habría destrozado (el contrato). Al terminar el partido, habría ido al vestuario como presidente y les habría dicho: ‘Genial, muchas gracias, adiós’, y que se jodan. Llévenlo a los tribunales, a ver qué pasa. No hay forma de que Ancelotti siga siendo el entrenador de la selección brasileña después de este fiasco, de la vergüenza que causó”, disparó sin filtros e indignado frente al micrófono.
Una crisis que evoca los peores fantasmas de 1990
El colapso brasileño ocurrió el pasado domingo en Nueva Jersey, donde el implacable Erling Haaland sentenció el destino de la "Verdeamarela" con un doblete espectacular. A pesar del descuento final de Neymar desde los doce pasos, el equipo sintió el impacto de la falta de efectividad en los momentos clave, especialmente luego de que Bruno Guimarães malograra un penal decisivo cuando el encuentro todavía marchaba empatado.
Esta tempranera eliminación marca la salida más rápida de Brasil de una Copa del Mundo desde Italia 1990, un dato estadístico que desató una crisis institucional absoluta. Al respecto, Romario dialogó también con los micrófonos de El Chiringuito TV y repartió culpas tanto para el césped como para el banco de suplentes: “Lo que jugó hoy no es el Brasil que nosotros conocemos, que nosotros queremos. La responsabilidad de todos está clara dentro del campo y del entrenador también”, remarcó con crudeza, dejando en claro el dolor que genera ver al seleccionado tan lejos del protagonismo habitual.
Un imán para las polémicas en la Copa del Mundo
La figura del histórico goleador viene siendo uno de los grandes atractivos mediáticos de la cita ecuménica en Norteamérica. Además de los picantes editoriales en sus plataformas digitales, Romario participa activamente como analista en las transmisiones de CazéTV, donde ya había protagonizado un fuerte cruce con la periodista Fernanda Gentil tras un pálido empate ante Marruecos en la fase de grupos. En aquella oportunidad, fiel a su estilo desafiante y provocador, tiró una frase que se volvió viral de inmediato en las redes sociales: “Quien piensa que la igualdad sabe a derrota no conoce mucho de fútbol”.