Copa del Mundo

“No puede seguir”: el furibundo ataque de Romario contra Carlo Ancelotti tras la histórica eliminación de Brasil del Mundial

"O Baixinho" estalló en su canal de YouTube tras la durísima derrota de la "Verdeamarela" por 2-1 ante Noruega en los octavos de final. Aseguró que si fuera presidente de la federación le habría roto el contrato al italiano en el mismísimo vestuario: “Es un fiasco y una vergüenza”.

INDIGNADO. Romario no se contuvo y pidió la destitución inmediata de Carlo Ancelotti.
INDIGNADO. Romario no se contuvo y pidió la destitución inmediata de Carlo Ancelotti.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El exfutbolista Romário exigió rescindir el contrato de Carlo Ancelotti tras la histórica eliminación de Brasil ante Noruega en octavos del Mundial 2026 en Nueva Jersey.
  • La caída 2-1 ante la Noruega de Haaland en octavos, sumada al penal errado de Guimarães, provocó la eliminación de Brasil más prematura en un Mundial desde Italia 1990.
  • La temprana eliminación desata una profunda crisis en la Confederación Brasileña de Fútbol y abre un fuerte debate sobre el futuro de la conducción técnica del seleccionado.
Resumen generado con IA

El tremendo golpazo que significó la eliminación prematura de Brasil en el Mundial 2026 todavía hace temblar los cimientos del fútbol sudamericano. La histórica caída por 2-1 ante la Noruega de Erling Haaland en la ronda de los octavos de final caló hondo en los hinchas, pero nadie fue tan explícito y letal para desahogar su bronca como Romario. El legendario campeón del mundo en Estados Unidos 1994 destrozó públicamente el ciclo de Carlo Ancelotti y exigió la destitución inmediata del director técnico italiano, considerando inadmisible su continuidad al frente del pentacampeón.

La tajante opinión de una figura de España sobre el gol que le anularon a Egipto contra Argentina

La tajante opinión de una figura de España sobre el gol que le anularon a Egipto contra Argentina

A través de su canal oficial de YouTube (RomarioTV), el exdelantero del Barcelona no anduvo con vueltas a la hora de analizar el presente de la "Canarinha" y apuntó directo contra la gestión del estratega europeo, exigiendo una postura drástica por parte de la dirigencia de la Confederación Brasileña de Fútbol.

Video: mirá el penal que falló Mbappé frente a Marruecos

Video: mirá el penal que falló Mbappé frente a Marruecos

“Ayer lo habría destrozado (el contrato). Al terminar el partido, habría ido al vestuario como presidente y les habría dicho: ‘Genial, muchas gracias, adiós’, y que se jodan. Llévenlo a los tribunales, a ver qué pasa. No hay forma de que Ancelotti siga siendo el entrenador de la selección brasileña después de este fiasco, de la vergüenza que causó”, disparó sin filtros e indignado frente al micrófono.

Una crisis que evoca los peores fantasmas de 1990

El colapso brasileño ocurrió el pasado domingo en Nueva Jersey, donde el implacable Erling Haaland sentenció el destino de la "Verdeamarela" con un doblete espectacular. A pesar del descuento final de Neymar desde los doce pasos, el equipo sintió el impacto de la falta de efectividad en los momentos clave, especialmente luego de que Bruno Guimarães malograra un penal decisivo cuando el encuentro todavía marchaba empatado.

"Lágrimas", "Dios" y "Faraónico": los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final

Lágrimas, Dios y Faraónico: los diarios del mundo hablan de Messi y del agónico pase argentino a cuartos de final

Esta tempranera eliminación marca la salida más rápida de Brasil de una Copa del Mundo desde Italia 1990, un dato estadístico que desató una crisis institucional absoluta. Al respecto, Romario dialogó también con los micrófonos de El Chiringuito TV y repartió culpas tanto para el césped como para el banco de suplentes: “Lo que jugó hoy no es el Brasil que nosotros conocemos, que nosotros queremos. La responsabilidad de todos está clara dentro del campo y del entrenador también”, remarcó con crudeza, dejando en claro el dolor que genera ver al seleccionado tan lejos del protagonismo habitual.

Un imán para las polémicas en la Copa del Mundo

La figura del histórico goleador viene siendo uno de los grandes atractivos mediáticos de la cita ecuménica en Norteamérica. Además de los picantes editoriales en sus plataformas digitales, Romario participa activamente como analista en las transmisiones de CazéTV, donde ya había protagonizado un fuerte cruce con la periodista Fernanda Gentil tras un pálido empate ante Marruecos en la fase de grupos. En aquella oportunidad, fiel a su estilo desafiante y provocador, tiró una frase que se volvió viral de inmediato en las redes sociales: “Quien piensa que la igualdad sabe a derrota no conoce mucho de fútbol”.

Temas Mundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los medios brasileños fulminaron a la Canarinha tras la eliminación del Mundial 2026

Los medios brasileños fulminaron a la Canarinha tras la eliminación del Mundial 2026

Erling Haaland reveló el secreto de sus goles tras eliminar a Brasil: Es un don de Dios

Erling Haaland reveló el secreto de sus goles tras eliminar a Brasil: "Es un don de Dios"

Neymar evalúa retirarse del fútbol tras la eliminación de Brasil en el Mundial 2026

Neymar evalúa retirarse del fútbol tras la eliminación de Brasil en el Mundial 2026

Las lágrimas de Neymar y el perdón de Marquinhos: así reaccionó Brasil tras un nuevo golpe mundialista

Las lágrimas de Neymar y el perdón de Marquinhos: así reaccionó Brasil tras un nuevo golpe mundialista

Brasil quedó eliminado del Mundial 2026: el duro golpe que pone en duda el futuro de Carlo Ancelotti

Brasil quedó eliminado del Mundial 2026: el duro golpe que pone en duda el futuro de Carlo Ancelotti

Más visto en Mundial 2026
La mamá de Leo contó cómo sigue la salud de Jorge Messi y habló sobre la posibilidad de viajar al Mundial
1

La mamá de Leo contó cómo sigue la salud de Jorge Messi y habló sobre la posibilidad de viajar al Mundial

Mundial 2026: horario y dónde ver en vivo Francia vs Marruecos por los cuartos de final
2

Mundial 2026: horario y dónde ver en vivo Francia vs Marruecos por los cuartos de final

Quién es el ex Gran Hermano que besó a Marley en pleno festejo del triunfo de Argentina
3

Quién es el ex Gran Hermano que besó a Marley en pleno festejo del triunfo de Argentina

La deuda que Argentina aún no saldó: por qué la defensa se convirtió en la principal preocupación de Scaloni
4

La deuda que Argentina aún no saldó: por qué la defensa se convirtió en la principal preocupación de Scaloni

Video: mirá el penal que falló Mbappé frente a Marruecos
5

Video: mirá el penal que falló Mbappé frente a Marruecos

Francia no se cansa: la máquina de Deschamps volvió a acelerar y ya está en semifinales del Mundial
6

Francia no se cansa: la máquina de Deschamps volvió a acelerar y ya está en semifinales del Mundial

Más Noticias
La mamá de Leo contó cómo sigue la salud de Jorge Messi y habló sobre la posibilidad de viajar al Mundial

La mamá de Leo contó cómo sigue la salud de Jorge Messi y habló sobre la posibilidad de viajar al Mundial

Mundial 2026: horario y dónde ver en vivo Francia vs Marruecos por los cuartos de final

Mundial 2026: horario y dónde ver en vivo Francia vs Marruecos por los cuartos de final

En pleno 9 de Julio, Darío Monteros respaldó a Chahla, habló de la unidad del PJ y defendió el sistema electoral de Tucumán

En pleno 9 de Julio, Darío Monteros respaldó a Chahla, habló de la unidad del PJ y defendió el sistema electoral de Tucumán

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

Cómo era la trama de Lebron, la posible estafa piramidal que generó un perjuicio económico superior a los $530 millones

Lisandro Catalán y un abrazo de tinte político con Javier Milei

Lisandro Catalán y un abrazo de tinte político con Javier Milei

Milei envió guiños a los gobernadores y abrió el juego para 2027

Milei envió guiños a los gobernadores y abrió el juego para 2027

Opositores realizaron actos en contra de la visita de Milei a Tucumán

Opositores realizaron actos en contra de la visita de Milei a Tucumán

Investigan la muerte de una mujer: el hermano intentó quitarse la vida

Investigan la muerte de una mujer: el hermano intentó quitarse la vida

Comentarios