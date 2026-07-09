“No puede seguir”: el furibundo ataque de Romario contra Carlo Ancelotti tras la histórica eliminación de Brasil del Mundial

Esta tempranera eliminación marca la salida más rápida de Brasil de una Copa del Mundo desde Italia 1990, un dato estadístico que desató una crisis institucional absoluta. Al respecto, Romario dialogó también con los micrófonos de El Chiringuito TV y repartió culpas tanto para el césped como para el banco de suplentes: “Lo que jugó hoy no es el Brasil que nosotros conocemos, que nosotros queremos. La responsabilidad de todos está clara dentro del campo y del entrenador también”, remarcó con crudeza, dejando en claro el dolor que genera ver al seleccionado tan lejos del protagonismo habitual.