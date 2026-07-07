El pacto de sangre futbolera

Vimos a Messi festejar casi mil goles, pero ¿cuántos como este? Picó, pegó un salto, tensó los músculos, gritó. Hasta quedó suspendido por un ratito, como flotando en su felicidad. Fue como si la energía emanada por millones de argentinos lo hubiera encendido. Porque a Messi, encadenado entre la espada y la pared de un partido incalificable, sólo le faltaba rebelarse. El zurdazo, hermoso, furioso también, se metió en el ángulo de su leyenda. En esos instantes Messi no es una estrella, sino un meteorito incandescente.