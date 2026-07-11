La razón por la que un jubilado puede recibir menos de $70.000 del bono de Anses

Resumen para apurados
- ANSES aplica en Argentina un esquema de pago parcial o exclusión del bono de $70.000 para jubilados que superan el haber mínimo, según lo establecido por el decreto vigente.
- La medida, vigente hace dos años, otorga un monto proporcional para alcanzar el tope del haber mínimo más el bono, excluyendo a quienes superan dicho límite de ingresos.
- Este tope previsional limita la ayuda frente a la inflación y define cómo el Gobierno administrará los refuerzos de ingresos para los jubilados que superan el haber mínimo.
Desde hace más de dos años, las jubilaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se otorgan con bonos de $70.000 a sus beneficiarios. Pero no todos los jubilados y pensionados acceden a ella. Hay un grupo minoritario que no recibe el pago extra, porque pertenecen a un grupo para el cual el beneficio no fue contemplado desde un principio.
El Decreto 532/2026 es el que regula el pago del bono extraordinario previsional y establece cuáles son los grupos que lo perciben. También estipula que el monto máximo a abonar es de $70.000.
Causas por las que un jubilado no percibe el bono previsional de Anses
El Decreto contempla tres grupos a los que el bono llega mes a mes. Quienes no pertenecen a estos grupos, son los que quedan excluidos de la prestación por no cumplir con los criterios previstos.
- Los titulares de prestaciones contributivas previsionales de Anses de regímenes nacionales generales anteriores y sus modificatorias, de regímenes especiales derogados o por las ex Cajas o Institutos Provinciales y Municipales de Previsión cuyos regímenes fueron transferidos a la Nación
- Las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor
- Las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la Anses
En cambio, los titulares que perciben un importe superior al haber mínimo, el importe máximo del bono será igual al monto necesario para alcanzar el tope que resulte de la suma del haber mínimo más los $70.000 del bono extraordinario.
La reglamentación citada establece, básicamente, que todos los beneficiarios de Anses cuyo pago mensual sea superior al haber mínimo, irán recibiendo el bono de forma reducida hasta llegar a lo que cobraría un jubilado de la mínima con el bono incluído. Quienes excedan la suma del haber mínimo más el bono, serán quienes queden excluidos de la prestación.
Anses: quiénes cobran del 13 al 17 de julio
Lunes 13 de julio
- Jubilados y pensionados del haber mínimo con DNI terminados en 2
- Titulares de Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 2
- Titulares de Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 2
- Titulares de Asignación por embarazo con DNI terminados en 2
- Titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminados en 4 y 5
- Inicia el pago de Asignaciones de pago único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento.
Martes 14 de julio
- Jubilados y pensionados del haber mínimo con DNI terminados en 3
- Titulares de Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 3
- Titulares de Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 3
- Titulares de Asignación por embarazo con DNI terminados en 3
- Titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminados en 0 y 1
- Titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminados en 6 y 7
- Jubilados y pensionados del haber mínimo con DNI terminados en 4
- Titulares de Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 4
- Titulares de Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 4
- Titulares de Asignación por embarazo con DNI terminados en 4
- Titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminados en 2 y 3
- Titulares de Pensiones No Contributivas con DNI terminados en 4 y 5
- Jubilados y pensionados del haber mínimo con DNI terminados en 5
- Titulares de Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 5
- Titulares de Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 5
- Titulares de Asignación por embarazo con DNI terminados en 5
- Titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminados en 4 y 5
- Jubilados y pensionados del haber mínimo con DNI terminados en 6
- Titulares de Asignación Familiar por Hijo con DNI terminados en 6
- Titulares de Asignación Universal por Hijo con DNI terminados en 6
- Titulares de Asignación por embarazo con DNI terminados en 6
- Titulares de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con DNI terminados en 6 y 7