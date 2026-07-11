La razón por la que un jubilado puede recibir menos de $70.000 del bono de Anses

Desde hace más de dos años, las jubilaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se otorgan con bonos de $70.000 a sus beneficiarios. Pero no todos los jubilados y pensionados acceden a ella. Hay un grupo minoritario que no recibe el pago extra, porque pertenecen a un grupo para el cual el beneficio no fue contemplado desde un principio.