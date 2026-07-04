Baja la natalidad, pero crece la informalidad entre las mujeres

Bono demográfico

La reducción en la natalidad produce el efecto denominado “bono demográfico”. Esto es una ventana de oportunidad donde transitoriamente aumenta la proporción de personas en edades activas (20-60) respecto a la cantidad de personas en edades inactivas (niños y ancianos). Con más gente en edad productiva se dan las condiciones para mejorar el nivel de bienestar. También es el momento de acumular riqueza para financiar la siguiente etapa que es el envejecimiento poblacional ya que el “bono” es de duración acotada, considera la entidad que dirige el economista Jorge Colina. Pero si no se generan las condiciones para que la mayor oferta de mano de obra se inserte en empleos de calidad, el “bono demográfico” se desperdicia, alerta. La mejora en el bienestar presente será reducida y se generará un pasivo para cuando la población envejezca. Por eso, es tan urgente como esencial consolidar el ordenamiento macroeconómico y mejorar el entorno institucional. Forma parte de este desafío acelerar la instrumentación de la reforma laboral, especialmente la descentralización de los convenios colectivos y completar temas pendientes. Dos puntos claves, según Idesa, son reducir la litigiosidad en accidentes y enfermedades profesionales y establecer un mínimo no imponible para las contribuciones patronales. Esto es imprescindible para motorizar un proceso masivo de formalización en las micropymes, que es donde se concentra la informalidad. También es decisivo mejorar sustancialmente la calidad educativa en el nivel básico.