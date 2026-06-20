Calendario de pago de Anses: quiénes cobran en la semana del 22 al 26 de junio

Resumen para apurados
- Anses retoma en Argentina el calendario de pagos para jubilados y beneficiarios de asignaciones del 22 al 26 de junio, normalizando el cronograma tras los feriados recientes.
- El cronograma finalizará los depósitos de haberes mínimos e iniciará los pagos de jubilaciones superiores, asignaciones de pago único y planes de desempleo según el DNI.
- En julio, las jubilaciones subirán 2,1% por la inflación de mayo; el haber mínimo alcanzará $411.898 y, sumando el bono de $70.000, los beneficiarios percibirán $481.898.
Después de una semana atravesada por los feriados y las fechas especiales, junio retomará su actividad con normalidad a partir de este lunes. El calendario de pagos de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) continuará con el depósito a los beneficiarios titulares de los diferentes programas.
La semana que está por empezar finalizará el ciclo de pagos de los jubilados que perciben el haber mínimo. Al día siguiente, iniciará el cronograma de pago para jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo.
También se hará el pago de asignaciones familiares y universales, asignaciones de pago único –por Matrimonio, Adopción y Nacimiento– y del Plan Desempleo 1.
Calendario de pago de Anses del 22 al 26 de junio
Cobran el lunes 22 de junio
Jubilados y pensionados con el haber mínimo con documento terminados en 9
Titulares de Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 9
Titulares de Asignación Universal por Hijo con documentos terminados en 9
Titulares de Asignación por Embarazo con documentos terminados en 9
Empieza el pago de asignaciones de pago único: matrimonio, adopción y nacimiento
Titulares de Desempleo Plan 1 con documentos terminados en 2 y 3
Cobran el martes 23 de junio
Jubilados que superen el haber mínimo con documentos terminados en 0 y 1
Titulares de Desempleo Plan 1 con documentos terminados en 4 y 5
Cobran el miércoles 24 de junio
Jubilados que superen el haber mínimo con documentos terminados en 2 y 3
Titulares de Desempleo Plan 1 con documentos terminados en 6 y 7
Cobran el jueves 25 de junio
Jubilados que superen el haber mínimo con documentos terminados en 4 y 5
Titulares de Desempleo Plan 1 con documentos terminados en 8 y 9
Cobran el viernes 26 de junio
Jubilados que superen el haber mínimo con documentos terminados en 6 y 7
Aumento en las jubilaciones de Anses de julio
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) no se detuvo en los últimos meses. En consonancia, según la fórmula de movilidad previsional, las prestaciones de Anses continúan ajustándose siguiendo el ritmo de la inflación, pero con dos meses de rezago. El IPC de mayo quedó declarado en 2.1% por lo que el aumento de julio será equivalente.
La jubilación mínima del séptimo mes del año ascenderá a $411.898 y también se entregará el bono extraordinario de $70.000. Aunque sigue sin formar parte del monto fijo que se paga hace dos años, el refuerzo continúa estando fuera de la jubilación sin convertirse en un valor seguro para los beneficiarios que lo reciben. En total, los jubilados del haber mínimo recibirán $481.898 en sus cuentas en julio.