Asignación por Embarazo: Anses extiende el trámite presencial hasta julio de 2027

El trámite prenecial que se debe hacer para la asignación por embarazo de Anses

Esta disposición surge como consecuencia de las demoras en la integración tecnológica y el cruce de datos entre la cartera sanitaria nacional y el organismo previsional. El marco normativo original, delimitado en el artículo 4 de la Resolución 1273/2024 de la Anses, estipulaba un plazo excepcional de 180 días para que aquellas personas gestantes inscriptas en el Programa Sumar y de las cuales Anses no poseyera información sistematizada tuvieran que presentarse físicamente en las delegaciones para tramitar el beneficio. Dicho plazo ya fue prorrogado previamente por la Resolución 259/2025 con vencimiento al 2 de julio de 2026, señala Errepar.