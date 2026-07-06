Asignación por Embarazo: Anses extiende el trámite presencial hasta julio de 2027

Resumen para apurados
- Anses prorrogó hasta el 2 de julio de 2027 el trámite presencial para la Asignación por Embarazo en Argentina, por fallas en la integración de datos del Programa Sumar.
- La medida (Resolución 194/2026) surge ante demoras para cruzar datos informáticos entre el Ministerio de Salud y Anses, obligando a las gestantes a asistir a las oficinas.
- La prórroga expone las dificultades de digitalización estatal y asegura que las beneficiarias sigan accediendo a la prestación económica mensual a pesar de las fallas.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), mediante la publicación de la Resolución 194/2026, dispuso una nueva prórroga al régimen de Asignación por Embarazo para Protección Social.
La medida extiende formalmente un esquema de contingencia operativa para las beneficiarias. Esta normativa obliga a las personas gestantes a realizar la presentación de las solicitudes de forma estrictamente presencial en las oficinas del organismo público cuando no se disponga de la información automatizada de su registro médico.
El trámite prenecial que se debe hacer para la asignación por embarazo de Anses
Esta disposición surge como consecuencia de las demoras en la integración tecnológica y el cruce de datos entre la cartera sanitaria nacional y el organismo previsional. El marco normativo original, delimitado en el artículo 4 de la Resolución 1273/2024 de la Anses, estipulaba un plazo excepcional de 180 días para que aquellas personas gestantes inscriptas en el Programa Sumar y de las cuales Anses no poseyera información sistematizada tuvieran que presentarse físicamente en las delegaciones para tramitar el beneficio. Dicho plazo ya fue prorrogado previamente por la Resolución 259/2025 con vencimiento al 2 de julio de 2026, señala Errepar.
Sin embargo, los considerandos de la nueva norma reconocen explícitamente que subsisten las razones que dieron origen al dictado de las citadas medidas, debido a que aún no concluyeron las tareas de optimización de los sistemas de intercambio de información entre el Ministerio de Salud y la Anses. Por eso, la Resolución 194/2026 estira formalmente esta modalidad de atención presencial hasta el 2 de julio de 2027, inclusive.
¿Quiénes deben realizar el trámite presencial?
Las personas gestantes que quieran solicitar la asignación, y cuyos datos de inscripción en el Programa Sumar no aparezcan de forma automática en el sistema de Anses, tienen que acudir a las oficinas del organismo para realizar el trámite de forma presencial.
La normativa actual contempla que la asignación es una prestación económica mensual no retributiva, de la cual se paga el 80% cada mes desde la semana 12 de gestación hasta el nacimiento o la interrupción del embarazo, con un límite de 9 meses.
El 20% retenido restante se abona en un único pago al finalizar el embarazo, bajo la condición de demostrar los controles médicos del Programa Sumar y entregar la partida o el certificado de nacimiento o defunción. La presentación de la solicitud se gestiona a partir de la semana 12 de gestación a través de las vías que establezca la Anses.