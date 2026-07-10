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Impactantes videos del incendio en Almería, España: turistas calcinados en sus autos, desaparecidos y miles de evacuados

Las autoridades explicaron que el fuego comenzó en una cuneta "por un cable" roto en el tendido eléctrico.

ALMERÍA. El incendió provocó al menos 12 fallecidos y cientos de evacuados.
ALMERÍA. El incendió provocó al menos 12 fallecidos y cientos de evacuados.
Hace 10 Min

El incendio forestal que afecta a la provincia española de Almería, dejó hasta el momento un saldo de al menos 12 personas muertas y otras 23 desaparecidas.

Mientras continúan las tareas de búsqueda y combate contra el fuego, videos y fotografías difundidos desde la zona muestran la magnitud de la tragedia: vehículos completamente calcinados con personas en su interior y rutas convertidas en trampas mortales por el avance de las llamas y el humo.

Las llamas avanzaron con una velocidad inusual debido a las condiciones meteorológicas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, explicó que el incendio comenzó en una cuneta "por un cable" roto en el tendido eléctrico y que el viento, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, impulsó el fuego hasta hacerlo recorrer 15 kilómetros en apenas dos horas.

Qué se sabe del devastador incendio en España que dejó 12 muertos, 23 desaparecidos y cientos de evacuados

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Hasta el momento, el fuego consumió unas 3.200 hectáreas en una zona donde predominan el matorral y el esparto, una vegetación que durante esta época del año permanece seca y favorece la rápida propagación de las llamas.

Trágedia en Almería: los impacantes videos del fuego 

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