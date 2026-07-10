Impactantes videos del incendio en Almería, España: turistas calcinados en sus autos, desaparecidos y miles de evacuados

Las llamas avanzaron con una velocidad inusual debido a las condiciones meteorológicas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, explicó que el incendio comenzó en una cuneta "por un cable" roto en el tendido eléctrico y que el viento, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, impulsó el fuego hasta hacerlo recorrer 15 kilómetros en apenas dos horas.