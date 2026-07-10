Qué se sabe del devastador incendio en España que dejó 12 muertos y 23 desaparecidos

Resumen para apurados
- Un incendio forestal iniciado el jueves en Almería, España, dejó al menos 12 muertos y 23 desaparecidos, presuntamente originado por la caída de un poste eléctrico.
- Las llamas se propagaron rápido por vientos de 48 km/h en una zona montañosa. Se investiga un cable de una instalación privada abandonada, aunque las distribuidoras lo niegan.
- Considerada una de las peores tragedias forestales del país, el gobierno de Andalucía advirtió que exigirá responsabilidades penales a los encargados del mantenimiento eléctrico.
Un incendio forestal que comenzó el jueves en los alrededores del municipio de Los Gallardos, en la provincia de Almería, al sur de España, se convirtió en pocas horas en una de las peores tragedias que recuerda el país por este tipo de desastres.
El balance provisional indica al menos 12 personas fallecidas, otras 23 continúan desaparecidas y cientos de habitantes debieron ser evacuados.
La mayoría de las víctimas serían extranjeras, ya que el área afectada es una zona rural y montañosa con una importante presencia de residentes y turistas de distintas nacionalidades.
Investigan las causas del desvastador incendio
Las primeras hipótesis apuntan a que la caída de un cable eléctrico habría sido el origen del fuego, cerca de la ruta N-340A, a la altura del kilómetro 511, en la localidad de Almocaizar.
Desde ese punto, las llamas avanzaron hacia el norte y el noreste, en dirección al municipio de Bédar, a través de un terreno escarpado, con numerosos barrancos y viviendas dispersas dentro del área forestal.
La Guardia Civil confirmó que investiga esa hipótesis, que también cuenta con el respaldo del gobierno andaluz.
Lo que inicialmente fue catalogado como "un incendio de cuneta" -nombre que reciben los fuegos que se originan en los márgenes o zanjas de drenaje junto a caminos y rutas- terminó fuera de control debido a vientos de hasta 48 kilómetros por hora, que impulsaron las llamas ladera arriba.
La empresa Endesa, principal distribuidora eléctrica de la zona, negó que el cable señalado perteneciera a su red. Según informó la compañía, se trataba de una instalación privada que permanecía sin tensión eléctrica desde 2009 y que abastecía a una vivienda y a un restaurante abandonados.
Por su parte, Red Eléctrica, operadora del sistema eléctrico español, también descartó que esa infraestructura fuera de su propiedad. Aun así, el presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno sostuvo que no puede descartarse que la caída de un poste eléctrico haya sido el origen del incendio y advirtió que, si esa hipótesis se confirma, se exigirán responsabilidades a quienes debían realizar el mantenimiento.