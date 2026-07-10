Qué se sabe del devastador incendio en España que dejó 12 muertos y 23 desaparecidos

Por su parte, Red Eléctrica, operadora del sistema eléctrico español, también descartó que esa infraestructura fuera de su propiedad. Aun así, el presidente de la Junta de Andalucía Juan Manuel Moreno sostuvo que no puede descartarse que la caída de un poste eléctrico haya sido el origen del incendio y advirtió que, si esa hipótesis se confirma, se exigirán responsabilidades a quienes debían realizar el mantenimiento.