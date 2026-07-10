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Trump aseguró que Irán quiere asesinarlo y EEUU sigue de cerca nuevas amenazas en medio de la escalada

Mientras Israel alertó sobre un presunto complot, fuentes estadounidenses señalaron que esa información no fue verificada de forma independiente.

REACCIONES. Donald Trump y las advertencias de Israel.
REACCIONES. Donald Trump y las advertencias de Israel.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Donald Trump denunció el miércoles en EE.UU. que Irán busca asesinarlo, señalando que es el blanco principal de Teherán en medio de una nueva escalada bilateral.
  • La alerta surge por informes de Israel sobre un complot, aunque EE.UU. no los verificó de forma independiente y mantiene cautela mientras vigila amenazas a exfuncionarios.
  • Pese a la tensión y preparativos militares, Washington y Teherán mantienen canales diplomáticos reservados con el objetivo de alcanzar un acuerdo nuclear hacia mediados de agosto.
Resumen generado con IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán busca asesinarlo y afirmó que recientemente fue informado de que figura como el principal objetivo de Teherán. Sus declaraciones se producen en medio de una nueva escalada de tensión entre ambos países y tras una advertencia de Israel sobre un presunto complot para atentar contra el mandatario.

“Quieren eliminar al líder de Estados Unidos: a mí”, declaró Trump ante periodistas el miércoles. “Estoy en cualquier lista. Vi esta mañana que estoy en todas y cada una de sus listas. Y hasta ahora, supongo que he tenido un poco de suerte, pero quizá eso no dure mucho. Son personas malvadas, enfermas. Y tenemos que extirpar ese cáncer. Ese cáncer. ¿Saben lo que se hace? Hay que cortar el cáncer temprano. Y así es como me siento”, sostuvo.

Los detalles del supuesto complot advertido por el gobierno israelí no están claros. De hecho, dos fuentes familiarizadas con el asunto señalaron que Estados Unidos no verificó de manera independiente esa información. La Casa Blanca, consultada sobre el reporte divulgado inicialmente por "The Wall Street Journal", remitió a las recientes declaraciones de Trump.

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Más tarde, el mandatario afirmó que recientemente supo de una nueva lista que lo ubica como el principal objetivo de asesinato de Irán, aunque no precisó si hacía referencia a la información de inteligencia suministrada por Israel.

Washington sostiene desde hace tiempo que Irán podría intentar asesinar al presidente estadounidense en represalia por el ataque con drones ordenado por Trump en 2020, en el que murió el general iraní Qasem Soleimani, consignó la cadena CNN.

Durante el fin de semana, además, multitudes de iraníes reclamaron la muerte de Trump durante los actos fúnebres del líder supremo asesinado, el ayatolá Ali Jamenei, fallecido al comienzo de la guerra.

En paralelo, dos fuentes familiarizadas con inteligencia reciente de Estados Unidos indicaron que la comunidad de inteligencia sigue de cerca a varios actores que han hablado de realizar ataques, aunque todavía no pasaron a la acción. Una de ellas añadió que existe preocupación por posibles amenazas contra funcionarios estadounidenses actuales y anteriores de alto nivel.

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No obstante, esa misma fuente sostuvo que el informe israelí también es interpretado, al menos en parte, como un intento más amplio de influir en las decisiones de Trump respecto de Irán. Según explicó, dentro de la comunidad de inteligencia estadounidense suele existir cautela frente a algunos reportes provenientes de Israel.

Las tensiones entre Washington y Teherán se intensificaron en los últimos días con un intercambio de amenazas y ataques, mientras el alto el fuego de 60 días quedó prácticamente sin efecto. En ese contexto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantuvo una conversación telefónica con Trump el jueves y se espera que viaje próximamente a Washington para reunirse con el presidente.

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Pese a la escalada, un funcionario estadounidense afirmó que las gestiones diplomáticas con Irán continúan de manera reservada, incluso después de que Trump declarara que el Memorando de Entendimiento entre ambos países había "terminado". Según esa fuente, Washington y Teherán siguen trabajando con el objetivo de alcanzar un acuerdo nuclear hacia mediados de agosto.

Al mismo tiempo, varios funcionarios indicaron que existían preparativos para eventuales ataques militares durante la noche del jueves, aunque esas opciones quedaron en suspenso para priorizar la vía diplomática. En el portaaviones USS "Abraham Lincoln", las tripulaciones cargaron armamento en los cazas y realizaron ejercicios de preparación, mientras continuaban las operaciones defensivas habituales con vuelos programados durante toda la jornada.

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