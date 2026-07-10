Trump aseguró que Irán quiere asesinarlo y EEUU sigue de cerca nuevas amenazas en medio de la escalada

“Quieren eliminar al líder de Estados Unidos: a mí”, declaró Trump ante periodistas el miércoles. “Estoy en cualquier lista. Vi esta mañana que estoy en todas y cada una de sus listas. Y hasta ahora, supongo que he tenido un poco de suerte, pero quizá eso no dure mucho. Son personas malvadas, enfermas. Y tenemos que extirpar ese cáncer. Ese cáncer. ¿Saben lo que se hace? Hay que cortar el cáncer temprano. Y así es como me siento”, sostuvo.