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Colombia: Petro le promete a Lula que habrá una transición pacífica

Lo hizo en medio de las tensiones en la transición con su sucesor, Abelardo De la Espriella.

TRANSICIÓN. Petro dijo que no reconoce el triunfo de De la Espriella.
TRANSICIÓN. Petro dijo que no reconoce el triunfo de De la Espriella.
Hace 1 Hs

BRASILIA, Brasil.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y le aseguró que entregará el poder pacíficamente en agosto, en medio de las tensiones en la transición con su sucesor, Abelardo De la Espriella, informó el gobierno de Brasil.

Petro denuncia un supuesto fraude electoral para favorecer al ultraderechista De la Espriella y convocó a manifestaciones para despedirse el 20 de julio en varias ciudades.

Colombia: acusan a Petro de querer dar un golpe de Estado

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En la conversación de esta mañana con su aliado Lula, el mandatario colombiano indicó “que dejará el cargo el 6 de agosto”, como está previsto, y “reafirmó su compromiso con la democracia y con una transición pacífica en el país”, informó Brasilia en un comunicado.

De la Espriella dice que Petro busca dar un golpe de Estado. Sus simpatizantes temen un estallido de protestas como las que respaldó Petro contra su antecesor, el derechista Iván Duque, que dejaron decenas de muertos entre 2019 y 2021.

Pruebas

Petro, de su lado, dice tener pruebas del supuesto fraude en las elecciones en las que ganó De la Espriella, que es ciudadano estadounidense y respaldado por Donald Trump, por un estrecho margen contra el oficialista Iván Cepeda.

Acusaciones de fraude en Colombia: Petro le niega legitimidad a De la Espriella

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Observadores internacionales y autoridades electorales descartaron cualquier tipo de manipulación en los comicios.

Petro es el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia y durante su mandato recibió cinco visitas de Lula, con quien compartió la agenda de la protección del medioambiente.

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