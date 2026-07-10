El Mundial 2026 rompió récords digitales: el partido de Argentina ante Egipto generó una ola de interacción equivalente a 128 países
Resumen para apurados
- El partido Argentina-Egipto del Mundial 2026 rompió récords globales de interacción digital por el pase a octavos, según un informe de DataCivis publicado tras el encuentro.
- Mediante técnicas de scraping en tiempo real, la consultora midió picos de 86 millones de usuarios en el gol de Enzo Fernández y emociones dominantes como pasión y resistencia.
- Este fenómeno evidencia la necesidad de expandir la infraestructura global de data centers para soportar el procesamiento de datos masivos y la inteligencia artificial.
El partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 no solo quedó registrado por la emoción dentro de la cancha. También dejó una huella inédita en el mundo digital. Según un análisis realizado por DataCivis IA & Probability UA, el encuentro provocó un movimiento de datos y conversaciones en internet de una magnitud pocas veces vista.
Hernán Gordillo, director de proyectos de la consultora, explicó a LA GACETA que el estudio se realizó mediante una herramienta de escucha social que permite analizar en tiempo real lo que ocurre en redes abiertas, medios de comunicación y plataformas digitales.
“Nos sorprendió la magnitud que tuvo con diferentes países, con personajes famosos, deportistas y personalidades. Era muy fuerte y creíamos que había algún dato que iba a llamar la atención por la finalidad que tuvo horas después del partido”, señaló.
Una radiografía digital del partido
Gordillo explicó que el mecanismo utilizado se basa en la técnica conocida como scraping, que permite recopilar información pública disponible en internet para medir volumen de conversaciones, tendencias y sentimientos asociados a un determinado acontecimiento.
“Podemos leer a nivel global lo que una palabra, un tema, un personaje o un evento genera para saber qué métricas hubo, qué narrativa apareció y qué precisión buscamos sobre determinada información”, detalló.
El especialista aseguró que el sistema trabaja prácticamente en tiempo real: “Solamente necesitamos que eso impacte unos cuantos minutos en redes sociales para poder levantarlo”.
El resultado del análisis sobre Argentina-Egipto fue contundente. Según Gordillo, el gol de Enzo Fernández fue seguido en simultáneo por una audiencia equivalente a casi dos Argentinas juntas: alrededor de 86 millones de personas.
Además, estimaron que el partido completo tuvo una audiencia global equivalente a 13 Argentinas conectadas al mismo tiempo, mientras que la conversación generada en redes sociales alcanzó una magnitud similar a 19 Argentinas interactuando en simultáneo.
“Después, toda la impresión en redes sociales del partido y del post partido significó como 128 argentinos hablando del tema”, explicó.
Pasión, emoción y resistencia: el sentimiento detrás de los datos
Más allá de los números, el análisis también permitió conocer qué emociones dominaron la conversación digital. Gordillo explicó que las herramientas pueden identificar si los comentarios son positivos o negativos y cuáles son los conceptos asociados.
“Los sentimientos que más aparecieron fueron la pasión, la emoción, la resistencia, dejar la última gota de esfuerzo. Creo que fueron los mensajes que más trasladaron los protagonistas y quienes hablaron del evento”, afirmó.
El desafío de la tecnología ante eventos masivos
El especialista también destacó que fenómenos como el Mundial muestran la necesidad de contar con una infraestructura tecnológica cada vez más potente para sostener el crecimiento del consumo digital.
“Hoy la idea está necesitando de data centers que puedan correr la necesidad computacional del mundo. Hay un cuello de botella para armar centros que soporten el uso de la inteligencia artificial y su desarrollo posterior”, explicó.
Para Gordillo, el futuro estará marcado por una mayor cantidad de métricas disponibles en tiempo real y por sistemas capaces de interpretar grandes volúmenes de información.
“Cada vez va a haber más métricas en línea para la toma de decisiones. Casi todo está sucediendo en línea y es muy medible. Nosotros nos concentramos mucho en entender esos comportamientos”, afirmó.
La televisión también marcó cifras millonarias
El impacto del partido también se reflejó en la televisión tradicional. Gordillo señaló que hubo picos de audiencia importantes en distintos puntos del planeta.
“En España llegó a 3,7 millones de personas, en Argentina alrededor de 15 millones y en Egipto y Medio Oriente unos 45 millones”, detalló.
A esa audiencia se sumaron las plataformas digitales, los servicios de streaming y las transmisiones online, que ampliaron todavía más el alcance del encuentro.