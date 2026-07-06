Sobre la hora, España bajó a Portugal y se metió en los cuartos de final del Mundial 2026

El juez adicionó seis minutos y allí cambió la historia. En el primer minuto de descuento, cuando el cansancio ya pasaba factura, apareció el ingresado Mikel Merino dentro del área para finalizar una jugada donde los españoles habían ejecutado rápido un tiro libre y agarraron distraído a los lusos. La mandó al fondo de la red y desató la locura para los campeones de Europa. De arremetida y con puro orgullo, Portugal fue a buscar el empate milagroso en la última jugada, pero la defensa española resistió a pie firme. Con el pitazo final, España selló su boleto a los cuartos de final y sigue firme en su sueño mundialista.