Sobre la hora, España bajó a Portugal y se metió en los cuartos de final del Mundial 2026
Resumen para apurados
- España derrotó 1-0 a Portugal en Dallas y clasificó a cuartos de final del Mundial 2026 con un gol agónico de Mikel Merino en el minuto 90, eliminando al equipo de Ronaldo.
- El equipo de Luis de la Fuente dominó la posesión pero sufrió los ataques lusas, incluyendo un tiro al travesaño, hasta que Merino destrabó el empate en el descuento.
- Con este triunfo, el vigente campeón de Europa avanza entre los ocho mejores del torneo y mantiene firme su sueño mundialista, mientras Portugal se despide de la competencia.
En un final dramático y cuando todo parecía encaminarse hacia el tiempo suplementario, España se quedó con un clásico ibérico inolvidable en Dallas. Un gol agónico de Mikel Merino a los 90 minutos destrabó un partido durísimo, decretó el 1-0 definitivo y mandó a casa a la Portugal de Cristiano Ronaldo en los octavos de final del Mundial 2026.
Un ajedrez táctico en Dallas
El entrenador Luis de la Fuente apostó por repetir el mismo equipo titular que venía de pasarle el trapo a Austria, buscando consolidar ese fútbol ofensivo y de tenencia que es marca registrada en su ciclo. Desde el pitazo inicial, el partido fue un ida y vuelta electrizante, con los dos seleccionados intentando adueñarse de la pelota y lastimar con la velocidad de sus extremos.
España avisó primero con un mano a mano clarísimo que Diogo Costa le tapó a Mikel Oyarzabal apenas arrancó el juego. Sin embargo, Portugal no se quedó atrás y emparejó las acciones buscando constantemente la jerarquía de Cristiano Ronaldo.
Unai Simón aguantó los trapos y el travesaño jugó a favor
Con el correr de los minutos, España se plantó en la puerta del área rival y empezó a mover la pelota con paciencia. En esa ráfaga, el arquero luso se transformó en figura al ahogarle el grito a Lamine Yamal y a Álex Baena con dos atajadas espectaculares.
La respuesta de Portugal no tardó en llegar y el seleccionado español tuvo que sufrir. Unai Simón se vistió de héroe al contener un remate venenoso de João Félix y, poco después, la fortuna estuvo del lado de España: Nuno Mendes sacó un bombazo tremendo desde la banda que se desvió en Pedro Porro y terminó reventando el travesaño. Al descanso se marcharon con el marcador en blanco, con chances para ambos pero con la sensación de que a la "Furia" le faltaba una marcha más en los metros finales.
El trabajo de hormiga tuvo su premio en el descuento
En el complemento, España impuso las condiciones por completo y monopolizó la posesión, inclinando la cancha a puro centro y buscando romper el cerco defensivo por el callejón central de la mano de Baena. Sin embargo, con el reloj corriendo, el partido entró en esa meseta típica donde el miedo a cometer un error letal paraliza a los equipos y la prórroga parecía un destino fijo.
El juez adicionó seis minutos y allí cambió la historia. En el primer minuto de descuento, cuando el cansancio ya pasaba factura, apareció el ingresado Mikel Merino dentro del área para finalizar una jugada donde los españoles habían ejecutado rápido un tiro libre y agarraron distraído a los lusos. La mandó al fondo de la red y desató la locura para los campeones de Europa. De arremetida y con puro orgullo, Portugal fue a buscar el empate milagroso en la última jugada, pero la defensa española resistió a pie firme. Con el pitazo final, España selló su boleto a los cuartos de final y sigue firme en su sueño mundialista.