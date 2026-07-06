La FIFA rechazó la apelación de Bélgica por el caso Balogun y se profundiza la mayor polémica del Mundial

La FIFA dio un nuevo paso en el caso que se convirtió en la mayor controversia del Mundial 2026. Horas antes del crucial partido entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final, la Comisión de Apelación rechazó el recurso presentado por la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) contra el indulto concedido a Folarin Balogun, el delantero estadounidense que había sido expulsado frente a Bosnia y Herzegovina y que finalmente quedó habilitado para jugar.