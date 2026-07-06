La FIFA rechazó la apelación de Bélgica por el caso Balogun y se profundiza la mayor polémica del Mundial
La Comisión de Apelación declaró "inadmisible" el recurso del seleccionado europeo a horas del choque por los octavos de final. El delantero estadounidense quedó definitivamente habilitado para jugar, mientras crece la crisis institucional tras la confesión de Donald Trump sobre su llamado a Gianni Infantino.
Resumen para apurados
- La FIFA rechazó la apelación de Bélgica y ratificó la habilitación del delantero estadounidense Folarin Balogun para jugar octavos de final del Mundial tras su polémica expulsión.
- La apelación se rechazó por falta de legitimación de Bélgica. Balogun fue expulsado ante Bosnia, pero la FIFA suspendió la sanción tras una polémica llamada de Donald Trump.
- El caso desata una crisis de credibilidad en la FIFA por sospechas de interferencia política de EE.UU., profundizando el conflicto con la UEFA y sentando un polémico precedente.
La FIFA dio un nuevo paso en el caso que se convirtió en la mayor controversia del Mundial 2026. Horas antes del crucial partido entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final, la Comisión de Apelación rechazó el recurso presentado por la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) contra el indulto concedido a Folarin Balogun, el delantero estadounidense que había sido expulsado frente a Bosnia y Herzegovina y que finalmente quedó habilitado para jugar.
El organismo explicó que la presentación fue declarada inadmisible, no porque analizara el fondo de la cuestión, sino porque entendió que Bélgica no tenía legitimación para recurrir la decisión, al no haber sido parte del procedimiento disciplinario original.
"La solicitud fue declarada inadmisible por considerar que la RBFA no es parte en el procedimiento y, por lo tanto, carece de legitimación para recurrir la decisión", informó la FIFA en un comunicado de prensa oficial.
La entidad también aclaró un detalle que no pasó inadvertido en medio de la oleada de críticas: el presidente de la Comisión de Apelación, el estadounidense Neil Eggleston, no participó de la resolución. Se trató de una aclaración con la que se buscó despejar cualquier tipo de sospecha por su nacionalidad en un expediente que involucra directamente a la selección de Estados Unidos.
Un trasfondo político que sacude la credibilidad del torneo
El fallo ratifica la resolución adoptada el domingo por la Comisión Disciplinaria, que aplicó el artículo 27 de su Código para dejar en suspenso durante un año la sanción de un partido que debía cumplir Balogun tras la tarjeta roja directa recibida el 1° de julio, en San Francisco, por un pisotón sobre el defensor bosnio Tarik Muharemovic. Sin embargo, la crisis política e institucional sigue escalando de manera alarmante.
Todo se agravó cuando Donald Trump reconoció públicamente que había llamado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que se revisara la expulsión de la máxima figura ofensiva de su país.
"Vi la jugada y eso no fue una falta. Sí, pedí una revisión por parte de la FIFA", admitió el presidente de Estados Unidos durante un acto en la Casa Blanca, donde además calificó como "muy sospechoso" el historial del árbitro brasileño Raphael Claus.